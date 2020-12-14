«Взгляд — понятный всем»: дети напоминают Приморцам о безопасности на дорогах

«Конкурс несёт настоящую пользу для детей. Он даёт вовлечение через творческую практику в постижение азов правил дорожного движения. Когда ребята трудятся над своей поделкой, рисунком или роликом, они, конечно же, изучают правила. Очень хотелось бы, чтобы в этих конкурсах участвовало как можно больше детей, потому что это постижение очень простых правил через активную деятельность, а нам эти правила нужны в жизни. Второй момент — родители волей-неволей вовлекаются в эту деятельность. Чтобы жить безопасно — нужно соблюдать простые правила, но мы часто это забываем», — уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.