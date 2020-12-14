vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря 2020, 05:33

Published 14 декабря 2020, 05:33

Modified 1 сентября 2022, 04:13

Updated 1 сентября 2022, 04:13

«Взгляд — понятный всем»: дети напоминают Приморцам о безопасности на дорогах

14 декабря 2020, 05:33
Сюжет
Дети
Более двухсот детских работ прошли в финал краевого конкурса «ПДД: взгляд из-за парты». Всего организаторы получили более 1000 поделок, баннеров и видеороликов. Лучшие работы будут опубликованы.

Конкурс «ПДД: взгляд из-за парты» проходит в Приморье уже в девятый раз. В первые он прошёл на площадке владивостокского музея ГИБДД в 2012 году. Тогда в конкурсе приняли участие около 200 человек, а теперь это только число финалистов. Ежегодно мероприятия развивается и растёт в масштабах проведения, потому что, по словам организаторов, конкурс приносит пользу детям и взрослым.

«Этот конкурс воспитывает в детях эрудицию и правильное поведение на дорогах. Потому что, к сожалению, кривая детского травматизма растёт, и, в связи с этим, мы проводим этот конкурс, каждая номинация которого направлена на развитие детей, на знание ПДД, умение вести себя на дорогах, а также подталкивает к этому родителей. Конкурс очень нужный, это показала практика за 9 лет, потому что у детей свой взгляд, который понятен всем — об этом говорит и название конкурса», — отметил председатель приморской краевой организации «Всероссийское общество автомобилистов» Владимир Кудисов.

Видеоролики уже продемонстрировали в эфире федерального телевидения, а баннеры в скором времени появятся вдоль автомобильных дорог и трасс Приморского края. Поделки, которых большинство, подарят автомобилистам, как сувениры, а некоторые из них останутся в фонде музея ГИБДД.

Все эти мероприятия должны познакомить самых маленьких с правилами безопасности дорожного движения, а старшим напомнить о важности их соблюдения. Но ещё одна положительная черта конкурса — взаимодействие и совместная работа детей и их родителей.

«Конкурс несёт настоящую пользу для детей. Он даёт вовлечение через творческую практику в постижение азов правил дорожного движения. Когда ребята трудятся над своей поделкой, рисунком или роликом, они, конечно же, изучают правила. Очень хотелось бы, чтобы в этих конкурсах участвовало как можно больше детей, потому что это постижение очень простых правил через активную деятельность, а нам эти правила нужны в жизни. Второй момент — родители волей-неволей вовлекаются в эту деятельность. Чтобы жить безопасно — нужно соблюдать простые правила, но мы часто это забываем», — уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.

В этом году участников было несколько меньше, чем в предыдущем. Всему виной — пандемия COVID-19. Но несмотря на это, сотни ребят из самых отдалённых уголков Приморья приехали на финал конкурса во Владивостоке.

В следующем году «ПДД: взгляд из-за парты» отмечает юбилей — 10 лет. Всех желающих организаторы просят присылать не только поделки, но и идеи для конкурса. Лучшие из них будут воплощены в будущем.

Отметим, что конкурс «ПДД: взгляд из-за парты» проводится в Приморье в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
ГИБДД Приморья объявило конкурс на звание лучшего педагога по обучению безопасностиДетский лагерь АО «Восточный Порт» стал победителем краевого конкурсаВо Владивостоке подвели итоги конкурса социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты»
#Новости#Общество#Видео#Дети#Конкурс#ГИБДД#Владивосток#Транспорт Владивостока#Эксклюзив#ПДД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика