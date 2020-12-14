«Взгляд — понятный всем»: дети напоминают Приморцам о безопасности на дорогах

Posted 14 декабря 2020, 05:33
Published 14 декабря 2020, 05:33
Modified 1 сентября 2022, 04:13
Updated 1 сентября 2022, 04:13
Конкурс «ПДД: взгляд из-за парты» проходит в Приморье уже в девятый раз. В первые он прошёл на площадке владивостокского музея ГИБДД в 2012 году. Тогда в конкурсе приняли участие около 200 человек, а теперь это только число финалистов. Ежегодно мероприятия развивается и растёт в масштабах проведения, потому что, по словам организаторов, конкурс приносит пользу детям и взрослым.
«Этот конкурс воспитывает в детях эрудицию и правильное поведение на дорогах. Потому что, к сожалению, кривая детского травматизма растёт, и, в связи с этим, мы проводим этот конкурс, каждая номинация которого направлена на развитие детей, на знание ПДД, умение вести себя на дорогах, а также подталкивает к этому родителей. Конкурс очень нужный, это показала практика за 9 лет, потому что у детей свой взгляд, который понятен всем — об этом говорит и название конкурса», — отметил председатель приморской краевой организации «Всероссийское общество автомобилистов» Владимир Кудисов.
Видеоролики уже продемонстрировали в эфире федерального телевидения, а баннеры в скором времени появятся вдоль автомобильных дорог и трасс Приморского края. Поделки, которых большинство, подарят автомобилистам, как сувениры, а некоторые из них останутся в фонде музея ГИБДД.
Все эти мероприятия должны познакомить самых маленьких с правилами безопасности дорожного движения, а старшим напомнить о важности их соблюдения. Но ещё одна положительная черта конкурса — взаимодействие и совместная работа детей и их родителей.
«Конкурс несёт настоящую пользу для детей. Он даёт вовлечение через творческую практику в постижение азов правил дорожного движения. Когда ребята трудятся над своей поделкой, рисунком или роликом, они, конечно же, изучают правила. Очень хотелось бы, чтобы в этих конкурсах участвовало как можно больше детей, потому что это постижение очень простых правил через активную деятельность, а нам эти правила нужны в жизни. Второй момент — родители волей-неволей вовлекаются в эту деятельность. Чтобы жить безопасно — нужно соблюдать простые правила, но мы часто это забываем», — уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.
В этом году участников было несколько меньше, чем в предыдущем. Всему виной — пандемия COVID-19. Но несмотря на это, сотни ребят из самых отдалённых уголков Приморья приехали на финал конкурса во Владивостоке.
В следующем году «ПДД: взгляд из-за парты» отмечает юбилей — 10 лет. Всех желающих организаторы просят присылать не только поделки, но и идеи для конкурса. Лучшие из них будут воплощены в будущем.
Отметим, что конкурс «ПДД: взгляд из-за парты» проводится в Приморье в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2020–2027 годы.