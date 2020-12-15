Компания «Подряд»: «Нам приходится фактически строить сети заново»

Posted 15 декабря 2020, 08:30
Published 15 декабря 2020, 08:30
Modified 1 сентября 2022, 04:13
Updated 1 сентября 2022, 04:13
Вот я и решил получить информацию из первых рук. На рынке телекоммуникационных услуг (интернет и телевидение) Владивостока около 20 компаний. Компания «Подряд» входит в четверку крупнейших. Да и в масштабах страны эта региональная компания заметна. Она генерирует 0,2 процента всего трафика. Это не так уж мало.
Для сравнения: крупнейший оператор компания «Мегафон» имеет 13,3 процента, а компания «Транстелеком» — 1,6. Так что повторюсь, это не так уж мало. Тем более, для компании, что была создана с нуля в 1996 году.
Директор компании «Подряд» принял меня и ответил на мои вопросы. Разговор был большой (и интересный), но я перескажу только ту часть, что относится к теме «когда восстановят».
— К концу этой недели (мы разговаривали 14 декабря), — рассказали мне, — наша сеть во Владивостоке будет восстановлена на 98 процентов.
Он еще покрутил в уме эту цифру, посмотрел на своего технического директора Павла Нужного, тот кивнул.
— Останутся дома в пригороде. Там линии идут от коттеджа к коттеджу по частным участкам, и если одного хозяина нет дома, то мы никак не можем попасть на территорию и восстановить соединение. Я прекрасно понимаю, что такое встретить Новый год без телевизора. У нас уже несколько поколений выработали эту церемонию: советские фильмы, поздравление президента, губернатора, куранты, бенгальские свечи, шампанское, «ура» и фейерверки. И мы сделаем всё, чтобы у всех наших клиентов был интернет и все телевизионные каналы, — говорит Алексей Козицкий.
Я пытал его, почему такие катастрофические последствия ледяного дождя для коммуникаций? Правда ли, что операторы связи в городе натягивали кабель между многоэтажками с запредельными расстояниями — более чем на сто метров? Какие уроки извлечены после этого катастрофического разрушения сетей? Можно ли уйти от воздушных линий и спрятать кабели под землей? Или появление мобильных сетей 5G вытеснит оптиковолоконные линии?
Он отвечал: Контролирующие организации проверяют сети, поэтому трудно говорит о том, что кто-то из операторов создавал их с нарушениями требований. Сети рвались не столько от тяжелой ледяной оболочки, которая достигала 5 сантиметров и (мне показали видео) сколько от ударов ветвей и деревьев которые ни один кабель не выдержит.
Компании понесли огромные потери от ледяного дождя, фактически приходится заново строить сети на многих участках. Кабели не просто порваны. Часть сетей вырезано и похищено странными людьми, что искали в них медь. Работы по восстановлению ведутся без выходных. Электрикам восстанавливать линии помогало МЧС и бригады со всей страны. А вот телекоммуникационные компании выкручиваются сами. В правительстве края координируют проведение ремонтных работ по сетям связи чтобы, например, при очистке от деревьев города не нанести семьям ещё большего ущерба… В «Подряде» около 200 своих специалистов работают на пострадавших линиях и еще дополнительно нанято более 30 человек. Им даже организуется подвоз горячего питания. И сверхурочная работа будет оплачена. Переход на подземные коммуникации возможен, но затратен. С учетом рельефа города такие каналы не везде можно проложить. Мобильные сети 5G — это пока будущее… и неясное Под них не выделены частоты. И скорость передачи по ним вряд ли будет сопоставима со скоростью передачи по оптоволокну.
Тут техдиректор Павел Нужный с блеском прочел мне небольшую лекцию по сравнению мобильной и оптоволоконной связи, плюсах и минусах передачи информации по радиоволнам. Минусов много. Из-за помех, слабой защищенности, и трудностей маршрутизации по всем ай-пи адресам мобильные сети пока сильно уступают кабельным. И главное в скорости передачи данных. Мобильная связь хоть и обещает почти те же цифры до 375 мбит/сек, но на практике ситуация намного менее радужная.
Так что в ближайшие годы оптоволокно и кабельные сети будут предоставлять лучшее качество услуг телевидения и связи, чем мобильные (спутниковые.)
Ледяной дождь нанес такие разрушения сетям операторов связи, что восстановить их быстро не удалось ни одной компании. И чем больше абонентов, тем сложнее работа. Люди («получатели услуг») это понимают, поэтому сравнительно небольшое количество людей обратились в компании с письменными претензиями.
Был еще большой разговор о будущем кабельных сетей, о том, какие услуги они могут предоставлять, какие телевизионные программы и каналы лидируют по просмотрам, чем наш зритель ТВ отличается от иностранного, — но это уже отдельная тема.
А пока руководство компании заверят, что делает все возможное и невозможное для ликвидации последствий катастрофического ледяного дождя. И сомневаться в этих словах нет оснований.