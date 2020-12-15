Компания «Подряд»: «Нам приходится фактически строить сети заново»

Компании понесли огромные потери от ледяного дождя, фактически приходится заново строить сети на многих участках. Кабели не просто порваны. Часть сетей вырезано и похищено странными людьми, что искали в них медь. Работы по восстановлению ведутся без выходных. Электрикам восстанавливать линии помогало МЧС и бригады со всей страны. А вот телекоммуникационные компании выкручиваются сами. В правительстве края координируют проведение ремонтных работ по сетям связи чтобы, например, при очистке от деревьев города не нанести семьям ещё большего ущерба… В «Подряде» около 200 своих специалистов работают на пострадавших линиях и еще дополнительно нанято более 30 человек. Им даже организуется подвоз горячего питания. И сверхурочная работа будет оплачена. Переход на подземные коммуникации возможен, но затратен. С учетом рельефа города такие каналы не везде можно проложить. Мобильные сети 5G — это пока будущее… и неясное Под них не выделены частоты. И скорость передачи по ним вряд ли будет сопоставима со скоростью передачи по оптоволокну.