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Posted 15 декабря 2020, 01:00

Published 15 декабря 2020, 01:00

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Лучшая маска для Ефима Звеняцкого — Золотая

15 декабря 2020, 01:00
Сюжет
Награда
Вечером 14 декабря секретариат Союза театральных деятелей России определил лауреатов Специальной премии «Золотая Маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

В числе лауреатов — Ефим Звеняцкий, народный артист России, главный режиссер и художественный руководитель Приморского академического театра драмы имени Горького.

В этом почетном списке Ефим Семенович соседствует с такими всемирно известными театральными деятелями, как Кама Гинкас, Андрей Мягков, Силюнас Юргевич, Андрис Фрейберг.

Поздравляем Ефима Звеняцкого со столь высокой наградой и желаем ему здоровья (напомним, сейчас Ефим Семенович находится в больнице с коронавирусом) и творческих успехов!

#Новости#Культура#Награда
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