Лучшая маска для Ефима Звеняцкого — Золотая

Posted 15 декабря 2020, 01:00
Published 15 декабря 2020, 01:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В числе лауреатов — Ефим Звеняцкий, народный артист России, главный режиссер и художественный руководитель Приморского академического театра драмы имени Горького.
В этом почетном списке Ефим Семенович соседствует с такими всемирно известными театральными деятелями, как Кама Гинкас, Андрей Мягков, Силюнас Юргевич, Андрис Фрейберг.
Поздравляем Ефима Звеняцкого со столь высокой наградой и желаем ему здоровья (напомним, сейчас Ефим Семенович находится в больнице с коронавирусом) и творческих успехов!