Началась вакцинация медработников от COVID-19 в Приморье

«В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска. Для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи населению, врачи должны быть защищены от инфекции. Сегодня медицинские работники получают первую прививку. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую», — рассказала главврач владивостокской поликлиники № 6 Виктория Счасная.