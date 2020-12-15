vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2020, 08:34

Published 15 декабря 2020, 08:34

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Началась вакцинация медработников от COVID-19 в Приморье

Началась вакцинация медработников от COVID-19 в Приморье

15 декабря 2020, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморье началась вакцинация врачей из «красных зон» медучреждений. Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в регион в количестве 500 доз и была распределена в пять медицинских организаций края, сообщили в правительстве Приморья.

В краевом минздраве рассказали, что все добровольцы прошли тестирование на наличие коронавируса и антител в организме.

«В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска. Для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи населению, врачи должны быть защищены от инфекции. Сегодня медицинские работники получают первую прививку. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую», — рассказала главврач владивостокской поликлиники № 6 Виктория Счасная.

По словам специалистов, срок формирования иммунитета — 42 дня. На протяжении этого времени заражение возможно, после этого иммунная система включится и будет подавлять размножения вируса.

Тестовая партия вакцины пришла в Приморье в сентябре, тогда привились 42 медика — в течение месяца они находились под медицинским наблюдением.

«Медицинские работники перенесли вакцинацию благополучно, негативные побочные реакции или заражение в период формирования иммунитета не были выявлены», — рассказали эксперты.

В регион уже поступила вторая партия вакцины — 1200 прививок получат медработники также до нового года.

Между тем, в Приморье за последние сутки выявили 242 новых случая заболевания COVID-19. Всего в крае за время пандемии заразились 25 461 человек. 297 пациентов не справились с болезнью.

Материалы по теме
Врачи дали рекомендации по лечению сопутствующих коронавирусу инфекций Последствия коронавируса: в Роспотребнадзоре рассказали, к чему может привести COVIDКоличество заражений коронавирусом в Приморье превысило 25 тысяч
#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика