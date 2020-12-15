Началась вакцинация медработников от COVID-19 в Приморье

Posted 15 декабря 2020, 08:34
Published 15 декабря 2020, 08:34
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
В краевом минздраве рассказали, что все добровольцы прошли тестирование на наличие коронавируса и антител в организме.
«В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска. Для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи населению, врачи должны быть защищены от инфекции. Сегодня медицинские работники получают первую прививку. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую», — рассказала главврач владивостокской поликлиники № 6 Виктория Счасная.
По словам специалистов, срок формирования иммунитета — 42 дня. На протяжении этого времени заражение возможно, после этого иммунная система включится и будет подавлять размножения вируса.
Тестовая партия вакцины пришла в Приморье в сентябре, тогда привились 42 медика — в течение месяца они находились под медицинским наблюдением.
«Медицинские работники перенесли вакцинацию благополучно, негативные побочные реакции или заражение в период формирования иммунитета не были выявлены», — рассказали эксперты.
В регион уже поступила вторая партия вакцины — 1200 прививок получат медработники также до нового года.
Между тем, в Приморье за последние сутки выявили 242 новых случая заболевания COVID-19. Всего в крае за время пандемии заразились 25 461 человек. 297 пациентов не справились с болезнью.