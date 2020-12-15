Оба водителя в больнице: серьёзное ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке

Posted 15 декабря 2020, 09:56
Published 15 декабря 2020, 09:56
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, 56-летний мужчина за рулём Toyota Hiace ехал со стороны улицы Маковского в направлении бухты Патрокл по трассе «посёлок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл». В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в леерное ограждение, а затем столкнулся с идущей по трассе машиной марки Honda Fit.
В результате аварии оба водителя получили травмы. Подоспевшие на помощь медики увезли пострадавших в больницу.
Известно, что водительский стаж владельца Toyota Hiace – 30 лет. В текущем году он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина был трезв - это показала проведённая экспертиза.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о массовом автозамесе из семи машин во Владивостоке. Масштабная авария случилась на спуске с Гайдамака к Луговой.