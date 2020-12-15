Оба водителя в больнице: серьёзное ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, 56-летний мужчина за рулём Toyota Hiace ехал со стороны улицы Маковского в направлении бухты Патрокл по трассе «посёлок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл». В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в леерное ограждение, а затем столкнулся с идущей по трассе машиной марки Honda Fit.