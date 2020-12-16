vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2020, 10:44

Published 16 декабря 2020, 10:44

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Анатолий Палий: спрос на игры растет и поддерживается коронавирусом

16 декабря 2020, 10:44
В ходе коронавирусной пандемии в мире нарастили обороты онлайн-рынок и сфера IT-развлечений. По словам учредителя инвестиционной группы GEM Capital Анатолия Палия, в ближайшее время материальное сопровождение игровой индустрии и VR окажется самым перспективным.

Kommersant.ru пишет, что в текущем году мировой гейминг был оценен в 160 миллиардов долларов по причине принятых из-за пандемии ограничений и их временного совпадения с выходом нового оборудования и релизами масштабных проектов. Со слов специалистов, через три года он составит уже более 200 миллиардов долларов.

По словам Палия, на данный момент для наращивания финансовых влияний имеются причины: позитивная отраслевая динамика, а также то, что игровым студиям для вывода своих продуктов на мировой рынок нужно лишь загрузить игру на онлайн-платформы для ее удаленной продажи. Существенная доля выручки - долларовая. Помимо того, создание игр в РФ и в странах СНГ является инвестиционно привлекательным благодаря профессионализму специалистов и конкурентным зарплатам.

Палий отметил необходимость учитывать непредсказуемость сферы гейминга. Аналитики тщательно исследуют таргет и вычисляют риски. В случае проектного прогресса GEM Capital постепенно увеличивает инвестиции.

Отмечается, что, со слов Палия, бюджет масштабных компьютерных игр - ориентиров GEM Capital составляет от десяти до тридцати миллионов долларов. Выручка достигает сотен миллионов долларов, а у топовых проектов — миллиардов долларов.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика