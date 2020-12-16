Анатолий Палий: спрос на игры растет и поддерживается коронавирусом

По словам Палия, на данный момент для наращивания финансовых влияний имеются причины: позитивная отраслевая динамика, а также то, что игровым студиям для вывода своих продуктов на мировой рынок нужно лишь загрузить игру на онлайн-платформы для ее удаленной продажи. Существенная доля выручки - долларовая. Помимо того, создание игр в РФ и в странах СНГ является инвестиционно привлекательным благодаря профессионализму специалистов и конкурентным зарплатам.