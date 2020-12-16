Анатолий Палий: спрос на игры растет и поддерживается коронавирусом

Posted 16 декабря 2020, 10:44
Published 16 декабря 2020, 10:44
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Kommersant.ru пишет, что в текущем году мировой гейминг был оценен в 160 миллиардов долларов по причине принятых из-за пандемии ограничений и их временного совпадения с выходом нового оборудования и релизами масштабных проектов. Со слов специалистов, через три года он составит уже более 200 миллиардов долларов.
По словам Палия, на данный момент для наращивания финансовых влияний имеются причины: позитивная отраслевая динамика, а также то, что игровым студиям для вывода своих продуктов на мировой рынок нужно лишь загрузить игру на онлайн-платформы для ее удаленной продажи. Существенная доля выручки - долларовая. Помимо того, создание игр в РФ и в странах СНГ является инвестиционно привлекательным благодаря профессионализму специалистов и конкурентным зарплатам.
Палий отметил необходимость учитывать непредсказуемость сферы гейминга. Аналитики тщательно исследуют таргет и вычисляют риски. В случае проектного прогресса GEM Capital постепенно увеличивает инвестиции.
Отмечается, что, со слов Палия, бюджет масштабных компьютерных игр - ориентиров GEM Capital составляет от десяти до тридцати миллионов долларов. Выручка достигает сотен миллионов долларов, а у топовых проектов — миллиардов долларов.