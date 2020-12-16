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Posted 16 декабря 2020, 01:25

Published 16 декабря 2020, 01:25

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Игорь Чемерис намерен помочь жителям Трудового решить вопрос транспортной доступности

16 декабря 2020, 01:25
Сюжет
Дороги
Депутат ЗСПК Игорь Чемерис взял в работу обращения жителей посёлка Трудовое и микрорайона Плодово-ягодная станция. Люди попросили решить вопрос оптимизации транспортной доступности территории.

Как рассказал депутат, с просьбами помочь в обустройстве нового проезда жители Трудового обращались неоднократно.

— Вопросы, в которых требуется привлечь специалистов городской или краевой администрации, мы передаем властям напрямую — это помогает скорее отработать обращения граждан. В данном случае мы обратились к министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому и договорились выехать на место, посмотреть, что можно сделать, для того чтобы для жителей Трудового плечо заезда на территорию стало гораздо короче, чем на сегодняшний день, — рассказал Игорь Чемерис.

Сейчас депутаты ведут работу с населением на округе в формате мобильной общественной приемной, выезжая на территории. Поток обращений граждан достаточно велик. Людей волнуют вопросы благоустройства, ремонта подъездов и фасадов, уличного освещения, внутриквартальных дорог. Депутаты фиксируют все обращения жителей, тщательно их прорабатывают и стараются помочь в каждом случае.

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#Новости#Общество#Дороги#Власть
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