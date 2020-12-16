Игорь Чемерис намерен помочь жителям Трудового решить вопрос транспортной доступности

— Вопросы, в которых требуется привлечь специалистов городской или краевой администрации, мы передаем властям напрямую — это помогает скорее отработать обращения граждан. В данном случае мы обратились к министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому и договорились выехать на место, посмотреть, что можно сделать, для того чтобы для жителей Трудового плечо заезда на территорию стало гораздо короче, чем на сегодняшний день, — рассказал Игорь Чемерис.