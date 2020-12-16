Игорь Чемерис намерен помочь жителям Трудового решить вопрос транспортной доступности

Posted 16 декабря 2020, 01:25
Published 16 декабря 2020, 01:25
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказал депутат, с просьбами помочь в обустройстве нового проезда жители Трудового обращались неоднократно.
— Вопросы, в которых требуется привлечь специалистов городской или краевой администрации, мы передаем властям напрямую — это помогает скорее отработать обращения граждан. В данном случае мы обратились к министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому и договорились выехать на место, посмотреть, что можно сделать, для того чтобы для жителей Трудового плечо заезда на территорию стало гораздо короче, чем на сегодняшний день, — рассказал Игорь Чемерис.
Сейчас депутаты ведут работу с населением на округе в формате мобильной общественной приемной, выезжая на территории. Поток обращений граждан достаточно велик. Людей волнуют вопросы благоустройства, ремонта подъездов и фасадов, уличного освещения, внутриквартальных дорог. Депутаты фиксируют все обращения жителей, тщательно их прорабатывают и стараются помочь в каждом случае.