Приморские полицейские нашли водителя, который сбил мальчика на переходе и уехал

Posted 16 декабря 2020, 10:43
Published 16 декабря 2020, 10:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось вечером в районе дома № 36 по улице Некрасова, когда мальчик шёл на занятия в спортивной секции по пешеходному переходу. Наехав на школьника, неизвестный водитель уехал с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. Ребёнок был вынужден обратиться за помощью к медикам.
После случившегося стражи порядка тщательно изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность водителя. Им оказался 50-летний житель Лесозаводска. Мужчина был доставлен в отделение, где рассказал, что покинул место аварии, так как посчитал, что мальчик случайно поскользнулся и упал на пешеходном переходе.
В результате на водителя были составлены протоколы сразу по нескольким статьям, в том числе «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Теперь мужчину ждёт суд.
В свою очередь, мама пострадавшего мальчика поблагодарила инспекторов ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску за оперативный розыск нарушителя.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске 34-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Tiida сбила восьмилетнего мальчика на улице Некрасова. Ребёнок шёл по «зебре» на зелёный сигнал светофора. К счастью, обошлось без серьёзных травм: школьник получил ушиб голени, ему было назначено амбулаторное лечение.