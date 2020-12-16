Приморские полицейские нашли водителя, который сбил мальчика на переходе и уехал

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось вечером в районе дома № 36 по улице Некрасова, когда мальчик шёл на занятия в спортивной секции по пешеходному переходу. Наехав на школьника, неизвестный водитель уехал с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. Ребёнок был вынужден обратиться за помощью к медикам.