«Обалдеть»: во Владивостоке появилось новое волшебное место — видео

Posted 17 декабря 2020, 02:42
Published 17 декабря 2020, 02:42
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Работы выполнили сотрудники Центра народной культуры Приморья совместно со специалистами Минкульта и правительства Приморского края.
«Это волшебство будет радовать всех жителей и гостей Владивостока зимой! Приходите полюбоваться и сфотографироваться», — отмечают авторы проведённых работ.
Приморцы в соцсетях, в основном, положительно оценили заигравший новыми цветами сквер:
В сквере также установили шатры — всего их три и для каждого своё назначение. В первом — киносказка — на экране показывают мультфильмы и сказки. Во втором — мастерская-ярмарка — там пройдут мастер-классы, будет устроена продажа сувениров и почта Деда Мороза, где любой желающий сможет отправить письмо пожилому волшебнику. В третьем шатре — трапезная, где горожане смогут купить чай, кофе, безалкогольный глинтвейн и разные лакомства.
Адмиральский сквер расположен в центре, рядом с театром кукол, между театром им. Горького и Корабельной набережной.
Авторы «магии света» просят жителей быть осторожными, не ломать фигуры и украшения: «Давайте сохраним красоту!»