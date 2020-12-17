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Posted 17 декабря 2020, 02:42

Published 17 декабря 2020, 02:42

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

«Обалдеть»: во Владивостоке появилось новое волшебное место — видео

17 декабря 2020, 02:42
Сюжет
Новый год
В центре Владивостока к Новому году украсили ещё одно пространство — Адмиральский сквер. Парковые ели загораются яркой подсветкой, на участке размещено множество новогодних фигур, украшений — появилось ещё одно место, где можно сделать отличное сэлфи.

Работы выполнили сотрудники Центра народной культуры Приморья совместно со специалистами Минкульта и правительства Приморского края.

«Это волшебство будет радовать всех жителей и гостей Владивостока зимой! Приходите полюбоваться и сфотографироваться», — отмечают авторы проведённых работ.

Приморцы в соцсетях, в основном, положительно оценили заигравший новыми цветами сквер:

  • «Красота»;
  • «Проезжала утром, очень красиво»;
  • «Спасибо за новогоднее настроение»;
  • «Красотища»;
  • «Пожалуйста, пускай эта красота пробудет подольше»;
  • «Обалдеть. Спасибо».

В сквере также установили шатры — всего их три и для каждого своё назначение. В первом — киносказка — на экране показывают мультфильмы и сказки. Во втором — мастерская-ярмарка — там пройдут мастер-классы, будет устроена продажа сувениров и почта Деда Мороза, где любой желающий сможет отправить письмо пожилому волшебнику. В третьем шатре — трапезная, где горожане смогут купить чай, кофе, безалкогольный глинтвейн и разные лакомства.

Адмиральский сквер расположен в центре, рядом с театром кукол, между театром им. Горького и Корабельной набережной.

Авторы «магии света» просят жителей быть осторожными, не ломать фигуры и украшения: «Давайте сохраним красоту!»

#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Свет
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