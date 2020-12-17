«Обалдеть»: во Владивостоке появилось новое волшебное место — видео

В сквере также установили шатры — всего их три и для каждого своё назначение. В первом — киносказка — на экране показывают мультфильмы и сказки. Во втором — мастерская-ярмарка — там пройдут мастер-классы, будет устроена продажа сувениров и почта Деда Мороза, где любой желающий сможет отправить письмо пожилому волшебнику. В третьем шатре — трапезная, где горожане смогут купить чай, кофе, безалкогольный глинтвейн и разные лакомства.