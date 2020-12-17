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Posted 17 декабря 2020, 08:44

Published 17 декабря 2020, 08:44

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

От ипотеки до строительства моста: какие вопросы хотят задать Путину журналисты ДФО

17 декабря 2020, 08:44
Пятьдесят журналистов со всего Дальнего Востока уже собрались на специально организованной площадке во Владивостоке для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Мероприятие начнётся в четверг, 17 декабря, в 12 часов по московскому времени. В дальневосточной столице в это время будет 19 часов.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции пресс-конференция пройдёт в режиме онлайн. Российский лидер выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво.

Несмотря на новый формат мероприятия, представители региональных средств массовой информации также принимают участие в пресс-конференции – правда, число участников было ограничено с учётом требований Роспотребнадзора. В каждом федеральном округе были организованы специальные площадки. ДФО представляет город Владивосток. Свои вопросы дальневосточные журналисты будут задавать главе государства, находясь в офисе Приморского филиала ПАО «Ростелеком», где в эти минуты всё уже готово для онлайн-встречи с российским лидером. Среди основных тем, волнующих журналистов ДФО, – программы финансирования региона и дальневосточная ипотека. Также представители СМИ надеются, что глава государства поможет и в решении вопросов, актуальных и важных для жителей дальневосточных территорий. Так, журналистов из Благовещенска волнует высокая стоимость квадратного метра жилья, представители Якутии хотят узнать о судьбе моста через реку Лена, а хабаровчан беспокоят перспективы погранперехода на острове Большой Уссурийский.

В пресс-конференции Владимира Путина принимает участие и «Восток-Медиа»: информационное агентство представляет его главный редактор Ольга Киктенко.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия
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