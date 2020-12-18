Дмитрий Новиков назвал запрет о торговле «снюсами» важным достижением года

— В нынешнем созыве я, наверное, могу гордиться тем, что выступил инициатором законопроекта по борьбе со «снюсами», жевательными пластинками с никотином. У меня трое детей, и я просто не могу не беспокоиться о их здоровье. Надо отметить, меня поддержали все мои коллеги по фракции «Единая Россия» — и эта инициатива остаточно оперативно дошла до статуса закона. Вообще, каждая инициатива сначала обсуждается в рамках фракции, и лишь потом выходит на другой уровень. Поэтому можно говорить о том, что все члены той или иной фракции причастны к продвижению некого законопроекта, — сказал депутат.