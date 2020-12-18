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Posted 18 декабря 2020, 03:27

Published 18 декабря 2020, 03:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Дмитрий Новиков назвал запрет о торговле «снюсами» важным достижением года

18 декабря 2020, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Размышляя о важных законотворческих инициативах уходящего года, депутат ЗСПК выделил среди них законодательный запрет на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, так называемых «снюсов».

Общественность, прокуратура и МВД начали бить тревогу в конце 2019 года, когда 15-летний школьник из Владивостока оказался в больнице после употребления «снюсов» вместе с энергетическим напитком. Депутат ЗСПК Дмитрий Новиков выдвинул инициативу о запрете продажи «снюсов» детям.

— В нынешнем созыве я, наверное, могу гордиться тем, что выступил инициатором законопроекта по борьбе со «снюсами», жевательными пластинками с никотином. У меня трое детей, и я просто не могу не беспокоиться о их здоровье. Надо отметить, меня поддержали все мои коллеги по фракции «Единая Россия» — и эта инициатива остаточно оперативно дошла до статуса закона. Вообще, каждая инициатива сначала обсуждается в рамках фракции, и лишь потом выходит на другой уровень. Поэтому можно говорить о том, что все члены той или иной фракции причастны к продвижению некого законопроекта, — сказал депутат.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что закон о запрете продажи никотиносодержащих жевательных пластинок детям был принят 29 января, на одной из первых сессий приморского парламента в этом году. Помимо того, что депутаты запретили продажу снюсов, они ещё и установили административную ответственность на нарушение.

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