Дмитрий Новиков назвал запрет о торговле «снюсами» важным достижением года

Posted 18 декабря 2020, 03:27
Published 18 декабря 2020, 03:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Общественность, прокуратура и МВД начали бить тревогу в конце 2019 года, когда 15-летний школьник из Владивостока оказался в больнице после употребления «снюсов» вместе с энергетическим напитком. Депутат ЗСПК Дмитрий Новиков выдвинул инициативу о запрете продажи «снюсов» детям.
— В нынешнем созыве я, наверное, могу гордиться тем, что выступил инициатором законопроекта по борьбе со «снюсами», жевательными пластинками с никотином. У меня трое детей, и я просто не могу не беспокоиться о их здоровье. Надо отметить, меня поддержали все мои коллеги по фракции «Единая Россия» — и эта инициатива остаточно оперативно дошла до статуса закона. Вообще, каждая инициатива сначала обсуждается в рамках фракции, и лишь потом выходит на другой уровень. Поэтому можно говорить о том, что все члены той или иной фракции причастны к продвижению некого законопроекта, — сказал депутат.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что закон о запрете продажи никотиносодержащих жевательных пластинок детям был принят 29 января, на одной из первых сессий приморского парламента в этом году. Помимо того, что депутаты запретили продажу снюсов, они ещё и установили административную ответственность на нарушение.