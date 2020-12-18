Приморский депутат предложила увеличить размер детских пособий на 200%

«Я же предложила повысить на 600 рублей, увеличив его размер (200 рублей) на 200%. Конечно, и эта сумма — 600 рублей, не является достаточной для удовлетворения нужд детей. Однако, уверена, что и такое незначительное увеличение детского пособия для кого-то станет своевременной поддержкой», — рассказала политик.