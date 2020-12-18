vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2020, 07:15

Published 18 декабря 2020, 07:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморский депутат предложила увеличить размер детских пособий на 200%

Приморский депутат предложила увеличить размер детских пособий на 200%

18 декабря 2020, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Депутат Заксобрания Приморского края, лидер регионального отделения «Партии пенсионеров» Юлия Толмачёва предложила увеличить пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на 200%.

По словам депутата, политикам следует уделять особое внимание наименее защищённым слоям населения, к которым относятся и дети.

Толмачёва отметила, что ежегодно растёт количество людей, которые уклоняются от уплаты алиментов, службы судебных приставов не в состоянии в одиночку решить весь комплекс проблем — из-за чего социально-экономический портрет региона снижается.

«Как результат, дети не получили и продолжают не получать необходимых средств к существованию, социально-экономический портрет региона ежегодно ухудшается, поскольку число лиц, привлеченных к административной и уголовной ответственности, в целом, не снижается», — отметила депутат.

Законом «О защите прав ребёнка в Приморском крае» детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, положено увеличение социальных пособий на 50%.

Размер пособия в данный момент — 200 рублей, а при увеличившейся поддержке составит 300 рублей.

«Я же предложила повысить на 600 рублей, увеличив его размер (200 рублей) на 200%. Конечно, и эта сумма — 600 рублей, не является достаточной для удовлетворения нужд детей. Однако, уверена, что и такое незначительное увеличение детского пособия для кого-то станет своевременной поддержкой», — рассказала политик.

Законопроект получил поддержку общественников, но не прошёл рассмотрение. Депутат направила его на доработку. По словам Толмачёвой, в таком важном вопросе необходимо учесть все тонкости и нюансы перед принятием.

Материалы по теме
Депутат Юлия Толмачёва организовала адресную помощь пенсионерам Первомайского района«Удивительное поколение»: приморский депутат рассказала о дружбе с «детьми войны»В 2021 году прожиточный минимум пенсионеров Приморья составит более 12 тысяч рублей
#Новости#Общество#Дети#Законодательное собрание ПК#Владивосток#Выплаты#Невыплата алиментов#Алименты#Депутаты#Депутат#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика