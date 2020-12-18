Приморский депутат предложила увеличить размер детских пособий на 200%

Posted 18 декабря 2020, 07:15
Published 18 декабря 2020, 07:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам депутата, политикам следует уделять особое внимание наименее защищённым слоям населения, к которым относятся и дети.
Толмачёва отметила, что ежегодно растёт количество людей, которые уклоняются от уплаты алиментов, службы судебных приставов не в состоянии в одиночку решить весь комплекс проблем — из-за чего социально-экономический портрет региона снижается.
«Как результат, дети не получили и продолжают не получать необходимых средств к существованию, социально-экономический портрет региона ежегодно ухудшается, поскольку число лиц, привлеченных к административной и уголовной ответственности, в целом, не снижается», — отметила депутат.
Законом «О защите прав ребёнка в Приморском крае» детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, положено увеличение социальных пособий на 50%.
Размер пособия в данный момент — 200 рублей, а при увеличившейся поддержке составит 300 рублей.
«Я же предложила повысить на 600 рублей, увеличив его размер (200 рублей) на 200%. Конечно, и эта сумма — 600 рублей, не является достаточной для удовлетворения нужд детей. Однако, уверена, что и такое незначительное увеличение детского пособия для кого-то станет своевременной поддержкой», — рассказала политик.
Законопроект получил поддержку общественников, но не прошёл рассмотрение. Депутат направила его на доработку. По словам Толмачёвой, в таком важном вопросе необходимо учесть все тонкости и нюансы перед принятием.