Рады только крысы: мусорная куча растёт возле жилых домов во Владивостоке

По словам местных жителей, в их случае инициатива по раздельному сбору мусора пока терпит крах. Несмотря на то, что возле их домов появились современные контейнеры для перерабатываемых и смешанных отходов и даже небольшой ящик для отслуживших свой срок батареек, а сами жильцы всячески стараются поддерживать экологический проект, добиться вывоза отходов самостоятельно они не могут и решили обратиться в СМИ.