vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2020, 11:10

Published 19 декабря 2020, 11:10

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Рады только крысы: мусорная куча растёт возле жилых домов во Владивостоке

19 декабря 2020, 11:10
Жители улицы Карьерной во Владивостоке жалуются на горы мусора, скопившиеся возле жилых домов на площадке для сбора отходов.

Куча, состоящая из коробок, пакетов, покрышек, канистр и даже частей старой мебели, растёт с каждым днём. Этому рады разве что грызуны, уже облюбовавшие данный участок. А вот людей такая ситуация всерьёз беспокоит.

Как рассказали «Восток-Медиа» жильцы дома № 24, регулярно мусоровоз очищает только два контейнера из четырёх установленных на площадке. В двух других, предназначенных для сбора пластика и твёрдых бытовых отходов, мусор копится с начала ноября.

По словам местных жителей, в их случае инициатива по раздельному сбору мусора пока терпит крах. Несмотря на то, что возле их домов появились современные контейнеры для перерабатываемых и смешанных отходов и даже небольшой ящик для отслуживших свой срок батареек, а сами жильцы всячески стараются поддерживать экологический проект, добиться вывоза отходов самостоятельно они не могут и решили обратиться в СМИ.

Обновление: как сообщили местные жители, после публикации «Восток-Медиа» в понедельник, 21 декабря, мусор начали вывозить.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил усилить работу по вывозу отходов, чтобы не допустить повторения мусорного коллапса, который случился в регионе в начале текущего года. Глава региона заявил, что отходы должны вывозиться ежедневно, включая выходные дни, и руководителям профильных ведомств следует лично контролировать данный процесс.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика