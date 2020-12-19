Рады только крысы: мусорная куча растёт возле жилых домов во Владивостоке

Posted 19 декабря 2020, 11:10
Published 19 декабря 2020, 11:10
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Куча, состоящая из коробок, пакетов, покрышек, канистр и даже частей старой мебели, растёт с каждым днём. Этому рады разве что грызуны, уже облюбовавшие данный участок. А вот людей такая ситуация всерьёз беспокоит.
Как рассказали «Восток-Медиа» жильцы дома № 24, регулярно мусоровоз очищает только два контейнера из четырёх установленных на площадке. В двух других, предназначенных для сбора пластика и твёрдых бытовых отходов, мусор копится с начала ноября.
По словам местных жителей, в их случае инициатива по раздельному сбору мусора пока терпит крах. Несмотря на то, что возле их домов появились современные контейнеры для перерабатываемых и смешанных отходов и даже небольшой ящик для отслуживших свой срок батареек, а сами жильцы всячески стараются поддерживать экологический проект, добиться вывоза отходов самостоятельно они не могут и решили обратиться в СМИ.
Обновление: как сообщили местные жители, после публикации «Восток-Медиа» в понедельник, 21 декабря, мусор начали вывозить.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил усилить работу по вывозу отходов, чтобы не допустить повторения мусорного коллапса, который случился в регионе в начале текущего года. Глава региона заявил, что отходы должны вывозиться ежедневно, включая выходные дни, и руководителям профильных ведомств следует лично контролировать данный процесс.