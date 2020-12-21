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Posted 21 декабря 2020, 06:50

Published 21 декабря 2020, 06:50

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

тематическая иллюстрация

История «автоледи с яйцами» из Владивостока получила продолжение

21 декабря 2020, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. тематическая иллюстрация
Девушка из Владивостока, которая накануне пожаловалась в социальных сетях на то, что неизвестные разбили яйца на лобовом стекле её автомобиля, решила уточнить подробности истории.

Дело в том, что в комментариях многие усомнились, что она припарковала автомобиль по всем правилам и предположили, что хулиганство — дело рук тех, кто решил отомстить горожанке за неправильную парковку.

Автор жалобы не выдержала и сняла во дворе своего дома видео, чтобы подтвердить то, что она ничего не нарушала.

«Для особо умных комментаторов. Вот здесь был шлугбаум. Это заезд, в другой стороне дома — тупик. Здесь два подъезда. Моя машина стояла вот так же, как та, что на видео. Скажите, пожалуйста, кому я тут дорогу перегородила? Кто тут не может развернуться или пройти? Так что, пожалуйста, когда вы пишете — вы немного думайте», — возмущённо поделилась своими эмоциями девушка.

Ранее «Восток-Медиа» уже писала об этом случае. В паблике dpskontrol125rus девушка возмущалась тем, что некие хулиганы разбили яйца о лобовое стекло её автомобиля. В комментариях предположили, что автоледи могла занять «чьё-то» облюбованное местечко, либо припарковаться, загораживая проезд или проход.

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#Новости#Общество#Владивосток
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