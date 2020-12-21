История «автоледи с яйцами» из Владивостока получила продолжение

Posted 21 декабря 2020, 06:50
Published 21 декабря 2020, 06:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Дело в том, что в комментариях многие усомнились, что она припарковала автомобиль по всем правилам и предположили, что хулиганство — дело рук тех, кто решил отомстить горожанке за неправильную парковку.
Автор жалобы не выдержала и сняла во дворе своего дома видео, чтобы подтвердить то, что она ничего не нарушала.
«Для особо умных комментаторов. Вот здесь был шлугбаум. Это заезд, в другой стороне дома — тупик. Здесь два подъезда. Моя машина стояла вот так же, как та, что на видео. Скажите, пожалуйста, кому я тут дорогу перегородила? Кто тут не может развернуться или пройти? Так что, пожалуйста, когда вы пишете — вы немного думайте», — возмущённо поделилась своими эмоциями девушка.
Ранее «Восток-Медиа» уже писала об этом случае. В паблике dpskontrol125rus девушка возмущалась тем, что некие хулиганы разбили яйца о лобовое стекло её автомобиля. В комментариях предположили, что автоледи могла занять «чьё-то» облюбованное местечко, либо припарковаться, загораживая проезд или проход.