История «автоледи с яйцами» из Владивостока получила продолжение

«Для особо умных комментаторов. Вот здесь был шлугбаум. Это заезд, в другой стороне дома — тупик. Здесь два подъезда. Моя машина стояла вот так же, как та, что на видео. Скажите, пожалуйста, кому я тут дорогу перегородила? Кто тут не может развернуться или пройти? Так что, пожалуйста, когда вы пишете — вы немного думайте», — возмущённо поделилась своими эмоциями девушка.