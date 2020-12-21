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Posted 21 декабря 2020, 09:16

Published 21 декабря 2020, 09:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Тайга или Восток»: в Приморье выбирают название дальневосточной авиакомпании

«Тайга или Восток»: в Приморье выбирают название дальневосточной авиакомпании

21 декабря 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Самолеты
На Дальнем Востоке начался конкурс по выбору названия Единой региональной авиакомпании. Новое предприятия создаётся в ДФО по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель поручения — повысить транспортную доступность регионов ДФО и развить межрегионального авиасообщения.

Участники голосования могут выбрать одно из предложенных названий или предложить своё на официальной странице конкурса: aviadv.ru.

«Руководство нашей страны уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока. Одним из важных вопросов остается повышение транспортной доступности макрорегиона. Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Именно для этого по поручению главы государства создается дальневосточная авиакомпания. Она будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием», — заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги подведут 31 декабря. В этот день также среди участников конкурса разыграют сертификаты почётного пассажира на бесплатный перелёт между регионами ДВ.

По словам специалистов, единая авиакомпания позволит создать единую сеть маршрутов, которая охватит сотни населённых пунктов, в том числе труднодоступных. Для выполнения авиаперелётов задействуют 186 самолётов, среди которых и новые авиалайнеры отечественного производства.

Эксперты отмечают, что новая авиакомпания будет ежегодно оказывать услуги 2 миллионам пассажиров — 1,7 миллиона будут перевозить на межрегиональных маршрутах и около 300 тысяч — на местных.

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