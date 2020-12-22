Дело на миллионы: в Приморье вычислили земельного мошенника

По информации Прокуратуры, весной 2018 года администрация Уссурийского городского округа продала 7 земельных участков без проведения торгов по льготной цене фигуранту, так как злоумышленник предоставил документы, которые свидетельствовали о том, что на участках расположено его недвижимое имущество.