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Posted 22 декабря 2020, 04:38

Published 22 декабря 2020, 04:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дело на миллионы: в Приморье вычислили земельного мошенника

Дело на миллионы: в Приморье вычислили земельного мошенника

22 декабря 2020, 04:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Прокуратура Уссурийска направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу о земельном мошенничестве в крупном размере. Подозреваемый — местный житель, получивший землю без торгов.

По информации Прокуратуры, весной 2018 года администрация Уссурийского городского округа продала 7 земельных участков без проведения торгов по льготной цене фигуранту, так как злоумышленник предоставил документы, которые свидетельствовали о том, что на участках расположено его недвижимое имущество.

Во время проверки специалисты выяснили, что на земле отсутствуют постройки, а значит заявитель предоставил ложные данные, чтобы получить участки на льготных условиях.

Размер причиненного ущерба эксперты оценили в 4,5 миллиона рублей.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело на основе полученных материалов. Дело направлено в Уссурийский районный суд для детального рассмотрения.

Также прокурор в судебном порядке оспорил право собственности злоумышленника на земельные участки. Требования обвинителя удовлетворены в полном объёме, администрация Уссурийского ГО вернула землю в муниципальную собственность.

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