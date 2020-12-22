Дело на миллионы: в Приморье вычислили земельного мошенника

Posted 22 декабря 2020, 04:38
Published 22 декабря 2020, 04:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации Прокуратуры, весной 2018 года администрация Уссурийского городского округа продала 7 земельных участков без проведения торгов по льготной цене фигуранту, так как злоумышленник предоставил документы, которые свидетельствовали о том, что на участках расположено его недвижимое имущество.
Во время проверки специалисты выяснили, что на земле отсутствуют постройки, а значит заявитель предоставил ложные данные, чтобы получить участки на льготных условиях.
Размер причиненного ущерба эксперты оценили в 4,5 миллиона рублей.
После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело на основе полученных материалов. Дело направлено в Уссурийский районный суд для детального рассмотрения.
Также прокурор в судебном порядке оспорил право собственности злоумышленника на земельные участки. Требования обвинителя удовлетворены в полном объёме, администрация Уссурийского ГО вернула землю в муниципальную собственность.