Гороскоп на 23 декабря: Близнецы обретают устойчивость, а Стрельцы выполняют обещания

Posted 22 декабря 2020, 07:30
Published 22 декабря 2020, 07:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
ОВНЫ, положение планет способствует всем видам сотрудничества и решению социальных вопросов. Отношения с близким человеком стабильны, но нуждаются в подпитке временем, проведённым вместе, в идеале — за общим интересным делом.
ТЕЛЬЦАМ хорошо ставить перед собой и своими сотрудниками чёткие и понятные цели, не забывать о похвале и поощрении. Тщательно проверяйте сегодня документы и другую поступающую к вам информацию, старайтесь не совершать опрометчивых поступков.
Для БЛИЗНЕЦОВ это день обретения устойчивости и чувства родства с близкими людьми. Подумайте вместе о событиях весны и лета. Вечер — прекрасный период для работы над собой с помощью медитации и позитивных настроев.
РАКИ могут сделать интересные открытия в своей работе. Успех принесут поездки, публичные выступления, переписка. Без сожаления расставайтесь со старыми вещами и неперспективными идеями.
У ЛЬВОВ благоприятное время для активности в личной сфере: проявите свою индивидуальность, не стесняйтесь быть в центре внимания. Удача сопутствует и в предпринимательстве, торговле, хорошо писать письма и обмениваться опытом.
Благоприятный день для ДЕВ, стремящихся вести здоровый образ жизни. Хорошо начинать новый цикл работы с телом, слушать сигналы организма и просьбы с его стороны. В одежде рекомендуются чистые, насыщенные цвета, радующие глаз.
У ВЕСОВ вероятна прибыль, продвижение в выбранной области. Успех принесут реклама и проекты, связанные с учёбой. Энергетика дня довольно сложная, но сил, если не отвлекаться, хватит на всё.
СКОРПИОНАМ показано обратиться к своему опыту и опыту своих предков: есть вероятность, что вы обнаружите там нечто очень полезное, нужное как раз в данный момент. Уделяйте больше внимания не только тому, что вы говорите, но и тому, КАК вы это делаете.
СТРЕЛЬЦЫ, не исключено, что вам придётся отдавать долги или выполнять другие обещания. Доведите до ума все, что требует завершения и, позитивно настроившись, начинайте моделировать события будущего года.
У КОЗЕРОГОВ идет осмысление проблем, связанных с другими людьми. Если вам удастся преодолеть разногласия в общении с партнёрами — этот день может стать поворотным в вашей судьбе. Берегите отношения с теми, кто вам дорог!
ВОДОЛЕЯМ смогут реализовать свой потенциал в бизнесе, общественной деятельности, решении психологических проблем. Но больше всего этот период подходит для того, чтобы отложить все заботы и пообщаться с друзьями.
У РЫБ усилится тяга к получению эстетического удовольствия. Хорошо посвятить день творчеству: танцам, рукоделию, смастерить что-нибудь для дома. Чему бы вы ни отдали предпочтение, помните — это время благоприятно для проектов, важных для всего семейства.