Гороскоп на 23 декабря: Близнецы обретают устойчивость, а Стрельцы выполняют обещания

СКОРПИОНАМ показано обратиться к своему опыту и опыту своих предков: есть вероятность, что вы обнаружите там нечто очень полезное, нужное как раз в данный момент. Уделяйте больше внимания не только тому, что вы говорите, но и тому, КАК вы это делаете.