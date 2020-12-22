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Posted 22 декабря 2020, 12:16

Published 22 декабря 2020, 12:16

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Пьяный приморец поднял ногу на представителя власти

22 декабря 2020, 12:16
Сюжет
Происшествие
Серьёзные неприятности ожидают приморца, который, будучи пьян, ударил ногой сотрудника полиции.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Большой Камень.

«Как установлено в ходе следствия, 31-летний житель города Большой Камень, находясь в состоянии алкогольного опьянения в фойе дежурной части МО МВД России «Большекаменский», нанес удар ногой в область левой ноги заместителю командира ОВ ППСП МО МВД России «Большекаменский», который находился при исполнении своих должностных обязанностей, причинив ему физическую боль», - сообщили в СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Ведётся следствие, сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье водитель без прав, протащивший несколько десятков метров зажатого в окне автомобиля полицейского, отделался штрафом. За насилие над представителем власти молодой человек заплатит 10 тысяч рублей.

#Новости#Происшествие
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