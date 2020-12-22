Пьяный приморец поднял ногу на представителя власти

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье водитель без прав, протащивший несколько десятков метров зажатого в окне автомобиля полицейского, отделался штрафом. За насилие над представителем власти молодой человек заплатит 10 тысяч рублей.