Пьяный приморец поднял ногу на представителя власти

Posted 22 декабря 2020, 12:16
Published 22 декабря 2020, 12:16
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Большой Камень.
«Как установлено в ходе следствия, 31-летний житель города Большой Камень, находясь в состоянии алкогольного опьянения в фойе дежурной части МО МВД России «Большекаменский», нанес удар ногой в область левой ноги заместителю командира ОВ ППСП МО МВД России «Большекаменский», который находился при исполнении своих должностных обязанностей, причинив ему физическую боль», - сообщили в СК.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
Ведётся следствие, сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье водитель без прав, протащивший несколько десятков метров зажатого в окне автомобиля полицейского, отделался штрафом. За насилие над представителем власти молодой человек заплатит 10 тысяч рублей.