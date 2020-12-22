vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2020, 07:26

Published 22 декабря 2020, 07:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Взрослый мужчина занимался запретным в туалете самолёта, летевшего во Владивосток

Взрослый мужчина занимался запретным в туалете самолёта, летевшего во Владивосток

22 декабря 2020, 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На рейсе Южно-Сахалинск — Владивосток житель Приморья не удержался и начал курить прямо на борту воздушного судна, нарушая существующие правила.

Как рассказали в линейном отделе полиции, 50-летнего приморца встретили прямо в аэропорту Владивостока и отвели в дежурную часть.

Удалось установить, что мужчина закурил в туалетной комнате самолета. Объяснять свои действия стражам порядка нарушитель на стал, однако, полностью признал свою вину. В отношении приморца составлен административный протокол.

В ведомстве отметили, что нарушителя ждёт административный штраф, так как курить в самолете запрещено федеральным законом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пьяный житель Красноярска устроил скандал на борту самолета, который готовился к рейсу «Владивосток–Красноярск» в аэропорту дальневосточной столицы. Мужчина зашёл на борт воздушного судна в неадекватном состоянии и стал грубо и нецензурно браниться. В итоге дебошира сняли с рейса и доставили в полицию. В отношении 33-летнего нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и состояние опьянения в общественном месте, теперь его ждёт до 15 суток ареста.

Материалы по теме
Пил, дебоширил и приставал: пассажир поезда Москва–Владивосток не доехал домойВ аэропорту Владивостока пьяный дебошир попытался сорвать рейсМужчина устроил нецензурный скандал в самолёте Владивосток — Южно-Сахалинск (видео)
#Новости#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика