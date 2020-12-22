Взрослый мужчина занимался запретным в туалете самолёта, летевшего во Владивосток

Posted 22 декабря 2020, 07:26
Published 22 декабря 2020, 07:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в линейном отделе полиции, 50-летнего приморца встретили прямо в аэропорту Владивостока и отвели в дежурную часть.
Удалось установить, что мужчина закурил в туалетной комнате самолета. Объяснять свои действия стражам порядка нарушитель на стал, однако, полностью признал свою вину. В отношении приморца составлен административный протокол.
В ведомстве отметили, что нарушителя ждёт административный штраф, так как курить в самолете запрещено федеральным законом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пьяный житель Красноярска устроил скандал на борту самолета, который готовился к рейсу «Владивосток–Красноярск» в аэропорту дальневосточной столицы. Мужчина зашёл на борт воздушного судна в неадекватном состоянии и стал грубо и нецензурно браниться. В итоге дебошира сняли с рейса и доставили в полицию. В отношении 33-летнего нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и состояние опьянения в общественном месте, теперь его ждёт до 15 суток ареста.