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Posted 22 декабря 2020, 06:43

Published 22 декабря 2020, 06:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Зима скукоживается»: Российские синоптики дали неожиданный прогноз

«Зима скукоживается»: Российские синоптики дали неожиданный прогноз

22 декабря 2020, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Зима в России может стать короче, а весна — напротив, длиннее. Это связано с глобальным потеплением на территории страны.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что количество дней со среднесуточной температурой ниже ноля уменьшится. Вместе с этим, сократится период зимы.

«В каждом регионе это будет по-разному — в некоторых зима уменьшится на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — отметил синоптик.

К примеру, в столице дата перехода к отрицательным среднесуточным температурам сдвинулась на 7-10 дней, а весна, напротив, стала приходить на 5-7 дней раньше.

Роман Вильфанд подчеркнул, что глобальное потепление в настоящее время усилилось. Одной из основных причин учёные называют антропогенный фактор.

«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — заявил глава Гидрометцентра.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики сделали предварительный прогноз на январь 2021 года, выпустив ежемесячный прогноз аномалий.

Прогноз аномалий: каким будет январь-2021 в Приморье
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