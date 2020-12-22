«Зима скукоживается»: Российские синоптики дали неожиданный прогноз

Posted 22 декабря 2020, 06:43
Published 22 декабря 2020, 06:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что количество дней со среднесуточной температурой ниже ноля уменьшится. Вместе с этим, сократится период зимы.
«В каждом регионе это будет по-разному — в некоторых зима уменьшится на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — отметил синоптик.
К примеру, в столице дата перехода к отрицательным среднесуточным температурам сдвинулась на 7-10 дней, а весна, напротив, стала приходить на 5-7 дней раньше.
Роман Вильфанд подчеркнул, что глобальное потепление в настоящее время усилилось. Одной из основных причин учёные называют антропогенный фактор.
«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — заявил глава Гидрометцентра.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики сделали предварительный прогноз на январь 2021 года, выпустив ежемесячный прогноз аномалий.