vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2020, 13:13

Published 23 декабря 2020, 13:13

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

«Может закончиться трагедией»: власти Владивостока предупреждают горожан об опасности

23 декабря 2020, 13:13
Жителям Владивостока напомнили о том, что выезд на автомобиле на лёд водоёмов, бухт и рек запрещён, нарушение этого правила может привести к трагедии.

Сообщение об этом было размещено в среду, 23 декабря, на официальном сайте администрации краевого центра.

В мэрии подчеркнули, что несмотря на предупреждения спасателей, жители и гости дальневосточной столицы продолжают выезжать на автомобилях на неокрепший лёд. В связи с этим в нынешнем сезоне в городе уже произошло несколько случаев, когда машины проламывали лёд и попадали в полыньи.

«Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы», - рассказали специалисты.

Если происшествие всё же случилось, необходимо вызвать спасателей по телефону 101 или позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока (ЕДДС) по телефону 222-23-33.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ещё одна машина провалилась под неокрепший лёд во Владивостоке в районе Садгорода.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика