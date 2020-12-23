«Может закончиться трагедией»: власти Владивостока предупреждают горожан об опасности

В мэрии подчеркнули, что несмотря на предупреждения спасателей, жители и гости дальневосточной столицы продолжают выезжать на автомобилях на неокрепший лёд. В связи с этим в нынешнем сезоне в городе уже произошло несколько случаев, когда машины проламывали лёд и попадали в полыньи.