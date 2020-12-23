«Может закончиться трагедией»: власти Владивостока предупреждают горожан об опасности

Posted 23 декабря 2020, 13:13
Published 23 декабря 2020, 13:13
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Сообщение об этом было размещено в среду, 23 декабря, на официальном сайте администрации краевого центра.
В мэрии подчеркнули, что несмотря на предупреждения спасателей, жители и гости дальневосточной столицы продолжают выезжать на автомобилях на неокрепший лёд. В связи с этим в нынешнем сезоне в городе уже произошло несколько случаев, когда машины проламывали лёд и попадали в полыньи.
«Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы», - рассказали специалисты.
Если происшествие всё же случилось, необходимо вызвать спасателей по телефону 101 или позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока (ЕДДС) по телефону 222-23-33.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ещё одна машина провалилась под неокрепший лёд во Владивостоке в районе Садгорода.