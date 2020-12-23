Сегодня вечером Михаил Дегтярёв ответит на вопросы жителей Хабкрая в прямом эфире

Напомним, что это будет вторая в этом году «прямая линия» с жителями края, которую проведет Михаил Дегтярёв. Первое мероприятие такого формата состоялось 1 сентября, спустя месяц с небольшим после назначения Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Тогда глава региона в течение трех с лишним часов отвечал на вопросы жителей края. На «прямую линию» позвонили более тысячи человек и более четырех тысяч обратилось через мессенджер WhatsApp.