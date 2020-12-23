Сегодня вечером Михаил Дегтярёв ответит на вопросы жителей Хабкрая в прямом эфире

Posted 23 декабря 2020, 03:08
Published 23 декабря 2020, 03:08
Modified 17 августа 2022, 09:13
Updated 17 августа 2022, 09:13
«Прямая линия с Михаилом Дегтярёвым» состоится сегодня, 23 декабря. Она начнется в 18.00. Трансляция в режиме реального времени будет доступна на телеканалах «Губерния», «Россия 24», ТК «Хабаровск», 6ТВ, а также на официальном Youtube-канале Правительства Хабаровского края.
Жители края могут задать свои вопросы главе региона, дозвонившись по многоканальному телефону 8 (4212) 40-22-22 или отправив на него СМС. Также можно воспользоваться мессенджером WhatsApp по номеру +7 924 104 44 71. Прием вопросов продлится до окончания прямого эфира.
Напомним, что это будет вторая в этом году «прямая линия» с жителями края, которую проведет Михаил Дегтярёв. Первое мероприятие такого формата состоялось 1 сентября, спустя месяц с небольшим после назначения Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Тогда глава региона в течение трех с лишним часов отвечал на вопросы жителей края. На «прямую линию» позвонили более тысячи человек и более четырех тысяч обратилось через мессенджер WhatsApp.