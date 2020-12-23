«В правом углу опера, в левом — оперетта»: филармония приглашает на гала-концерт

— Красочные костюмы, свет, музыка, прекрасные голоса наших солистов и искрометный юмор — все это в новогоднем шуточном противостоянии «Опера vs Мюзикл-оперетта», — говорит Людмила Кравец, музыковед. — История Ромео и Джульетты, Дон Жуана, доктора Фауста, цыганки Эсмеральды, дамы с камелиями прекрасны и романтичны. Не уступят им и песня Грингуара «Le temps des cathédrales» и «Bell» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». А разве не прекрасна застольная песня «Libiamo ne» lieti calici» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди? Вместе эти произведения образуют поистине пьянящий, волшебный праздник! Тот самый, который и подарит гостям филармонии нужное настроение!