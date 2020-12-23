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Posted 23 декабря 2020, 02:12

Published 23 декабря 2020, 02:12

Modified 1 сентября 2022, 04:08

Updated 1 сентября 2022, 04:08

«В правом углу опера, в левом — оперетта»: филармония приглашает на гала-концерт

23 декабря 2020, 02:12
Сюжет
Концерт
Новогодний гала-концерт «Опера vs мюзикл-оперетта» (6+) подарит слушателям Приморская краевая филармония 29 декабря.

Солисты филармонии и Приморской сцены Мариинского театра — Сергей Плешивцев, Илья Астафуров, Елена Брыкина, Анна Гамова, Наталья Подпоринова и другие — подготовили особенную концертную программу: для тех, кто еще не проникся предновогодним настроением и хочет по-настоящему ощутить, что совсем скоро Новый год — всеми любимый, сказочный и волшебный праздник, время чудес, вдохновения, музыки, танцев!

— Красочные костюмы, свет, музыка, прекрасные голоса наших солистов и искрометный юмор — все это в новогоднем шуточном противостоянии «Опера vs Мюзикл-оперетта», — говорит Людмила Кравец, музыковед. — История Ромео и Джульетты, Дон Жуана, доктора Фауста, цыганки Эсмеральды, дамы с камелиями прекрасны и романтичны. Не уступят им и песня Грингуара «Le temps des cathédrales» и «Bell» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». А разве не прекрасна застольная песня «Libiamo ne» lieti calici» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди? Вместе эти произведения образуют поистине пьянящий, волшебный праздник! Тот самый, который и подарит гостям филармонии нужное настроение!

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#Новости#Культура#Филармония#Концерт
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