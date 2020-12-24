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Posted 24 декабря 2020, 06:52

Published 24 декабря 2020, 06:52

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Как интересно: дорожный знак в центре Владивостока вызвал недоумение водителей

24 декабря 2020, 06:52
Сюжет
Эксклюзив
В социальных сетях появились фотографии, на которых знаки «стоянка запрещена» и «работает эвакуатор» якобы демонтируют с участка в районе дома № 1 по улице Адмирала Фокина во Владивостоке.

В паблике dpskontrol125rus выложили фото с процессом работ, некоторые горожане тут же всполошились.

«Опять будут колесить там»;

«Как интересно…»;

«Может, оно временно…».

Однако, как стало известно корреспонденту «Восток-Медиа», причин для беспокойства нет — рабочие всего лишь заменили дорожный знак.

«Никто ничего не убирал. Обычный ремонт стойки, которая была сильно повреждена. Службы просто заменили знак. Такие работы в день проводятся по десяткам адресов», — уточнили в администрации Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о появлении соответствующего знака в центре приморской столицы. Многие горожане жаловались в мэрию на то, что место возле популярных кафе и ресторана буквально забито автомобилями — пройти с Фокино на набережную Спортивной гавани порой представляло серьёзную проблему.

В мае прошлого года знак на указанном участке наконец установили.

#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив
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