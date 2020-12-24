Как интересно: дорожный знак в центре Владивостока вызвал недоумение водителей

Posted 24 декабря 2020, 06:52
Published 24 декабря 2020, 06:52
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В паблике dpskontrol125rus выложили фото с процессом работ, некоторые горожане тут же всполошились.
«Опять будут колесить там»;
«Как интересно…»;
«Может, оно временно…».
Однако, как стало известно корреспонденту «Восток-Медиа», причин для беспокойства нет — рабочие всего лишь заменили дорожный знак.
«Никто ничего не убирал. Обычный ремонт стойки, которая была сильно повреждена. Службы просто заменили знак. Такие работы в день проводятся по десяткам адресов», — уточнили в администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о появлении соответствующего знака в центре приморской столицы. Многие горожане жаловались в мэрию на то, что место возле популярных кафе и ресторана буквально забито автомобилями — пройти с Фокино на набережную Спортивной гавани порой представляло серьёзную проблему.
В мае прошлого года знак на указанном участке наконец установили.