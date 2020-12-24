«Все инвалиды — на Крузаках»: зрелище на парковке возмутило приморцев

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Владивостока с инвалидностью не смог воспользоваться местом на парковке из-за того, что владелец Toyota Land Cruiser припарковал своё авто прямо на месте парковки для инвалидов — ровно на пересечении разметки, заняв сразу два места.