«Все инвалиды — на Крузаках»: зрелище на парковке возмутило приморцев

Posted 24 декабря 2020, 04:14
Published 24 декабря 2020, 04:14
Modified 1 сентября 2022, 03:00
Updated 1 сентября 2022, 03:00
«Ведь на этом фото видно, какая же всё-таки поддержка от государства людям с ограниченными возможностями», — пишет автор в паблике dpscontrol.
В комментариях поделились мнениями насчёт увиденного на фото.
«Я давно заметил тенденцию, что такие инвалиды всегда на Лексусах и Крузаках ездят. Хорошо живут»;
«А что, инвалид не может себе Крузак купить?»;
«У него для этого знак должен быть на авто, вообще-то»;
«С нового года совсем не нужны будут наклейки. Я тоже в этой печальной категории нахожусь. Иногда правда сложно припарковаться»;
«Дак это — хозяин этого знака. Вот и встаёт, где захочет»;
«Это просто инвалид на голову».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Владивостока с инвалидностью не смог воспользоваться местом на парковке из-за того, что владелец Toyota Land Cruiser припарковал своё авто прямо на месте парковки для инвалидов — ровно на пересечении разметки, заняв сразу два места.