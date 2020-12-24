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Posted 24 декабря 2020, 04:14

Published 24 декабря 2020, 04:14

Modified 1 сентября 2022, 03:00

Updated 1 сентября 2022, 03:00

«Все инвалиды — на Крузаках»: зрелище на парковке возмутило приморцев

24 декабря 2020, 04:14
Житель Приморья сфотографировал белый Тойота Лэнд Крузер, припаркованный на месте для инвалидов возле ТЦ.

«Ведь на этом фото видно, какая же всё-таки поддержка от государства людям с ограниченными возможностями», — пишет автор в паблике dpscontrol.

В комментариях поделились мнениями насчёт увиденного на фото.

«Я давно заметил тенденцию, что такие инвалиды всегда на Лексусах и Крузаках ездят. Хорошо живут»;

«А что, инвалид не может себе Крузак купить?»;

«У него для этого знак должен быть на авто, вообще-то»;

«С нового года совсем не нужны будут наклейки. Я тоже в этой печальной категории нахожусь. Иногда правда сложно припарковаться»;

«Дак это — хозяин этого знака. Вот и встаёт, где захочет»;

«Это просто инвалид на голову».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Владивостока с инвалидностью не смог воспользоваться местом на парковке из-за того, что владелец Toyota Land Cruiser припарковал своё авто прямо на месте парковки для инвалидов — ровно на пересечении разметки, заняв сразу два места.

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