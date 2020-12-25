Экспобанк: "Мы подготовили эксклюзивное предложение для дальневосточников"

Posted 25 декабря 2020, 00:38
Published 25 декабря 2020, 00:38
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
И, как считает Оксана Игнатова, управляющая офисом Экспобанка во Владивостоке, это настоящая удача для жителей региона. А она опытный финансист, профессионал и не понаслышке знает, что такое финансы, банковские инструменты и самое главное — клиентоориентированность. Ведь за ее плечами стоит огромный опыт работы в этой сфере: служба в нескольких крупных дальневосточных банках говорит сама за себя. И когда поступило предложение возглавить офис Экспобанка во Владивостоке, Оксана не сомневалась — в этом деле она знает толк.
ПРОГНОЗ — СТАБИЛЬНЫЙ
— Знаете, я очень люблю свой город, много лет здесь живу, и мне отрадно, что сегодня, с открытием Экспобанка во Владивостоке, у наших людей появилась возможность поработать с банком, который ранее вообще не был представлен на Дальнем Востоке. В то время, когда многие сворачивают бизнес и уходят из нашего региона, мы напротив расширяемся, потому что видим здесь перспективы.
Клиент может не только прийти в офис банка, а получить услуги дистанционно — а это сочетание традиционного банкинга и современного дистанционного обслуживания, которое теперь доступно и дальневосточникам. Я думаю, когда у человека есть свобода выбора, больше возможностей, то и жизнь его становится лучше.
Без преувеличения могу сказать, что Экспобанк — один из немногих успешных частных банков с высоким рейтингом надежности. Так, авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае 2020 года присвоило банку рейтинг ruA-, со стабильным прогнозом. Также Экспобанк уже в третий раз был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность в России, по версии журнала EMEA Finance Europe Banking Awards. По оценкам аналитиков «Коммерсанта», мы заняли 5-е место в рейтинге самых рентабельных банков и 6-е место среди самых эффективных.
В Экспобанке есть корпоративный блок, продукты для малого и среднего бизнеса и главное — весь спектр услуг для частных лиц, включая широкую кредитную линейку. Ранее банк позиционировался как корпоративный, работал с очень крупными клиентами. Сейчас увидел свою нишу в розничном сегменте, в связи с чем было открыто первое отделение на Дальнем Востоке — во Владивостоке.
— Здесь вашим основным направлением станет привлечение физических лиц?
— Да. Однако наши розничные клиенты являются и владельцами корпоративных компаний. И если у нас будут совпадать интересы, то, конечно же, корпоративный блок с удовольствием обратит на них внимание.
— Какие у вас ключевые продукты в линейке — кредиты, вклады?
— Наш локомотивный продукт — это «Лёгкий кредит» — до 2 млн руб. без залога. Он легкий, простой, быстрый, удобный, под очень приемлемую для физического лица ставку. При этом решение по кредиту специалисты банка принимают за несколько минут, а деньги выдают в течение двадцати минут.
Что касается вкладов, то пусть мои коллеги из других регионов не обижаются, но для дальневосточников у нас есть специальное предложение. Так повезло только нашим клиентам, подобный вклад нельзя оформить ни в Москве, ни в Новосибирске — только для жителей Дальнего Востока специальная ставка 6%, с учетом капитализации.
— Что банк может предложить малому и среднему бизнесу региона?
— Банк всегда специализировался на корпоративных клиентах, и наше рассчетно-кассовое обслуживание имеет очень выгодные условия и тарифы для них.
Мы только что пришли на дальневосточный рынок, и нам важно показать на что мы способны. У нас разработано приветственное предложение для юридических лиц. Оно позволяет клиенту бесплатно открыть счет, получить пониженный тариф и т. д. — как говорится, целый пакет приятных бонусов, которые позволяют корпоративному клиенту получить наиболее выгодные и интересные ставки. Они, как раз, и отличают Экспобанк от других банков.
Такое же предложение у нас действует и для физлиц, которое также позволяет получать преференции в обслуживании.
ИНСТРУМЕНТЫ И НОТЫ — ФИНАНСОВАЯ МУЗЫКА
— Экспобанк предлагает клиентам конвертацию валюты во вкладе по биржевому курсу и банковский трейдинг. Расскажите подробнее об этих финансовых инструментах.
— Это очень интересно: я работала во многих банках и такого не могла предложить своим клиентам нигде. Объясню, как это работает.
В личном кабинете для физлиц есть возможность получить конвертацию валюты, причем начиная буквально от 1000 долларов, по биржевому курсу. Единственное, что банк берет свой процент в 12 копеек, однако это гораздо меньше, чем забирает любая брокерская компания. В личном кабинете клиент может видеть, как изменяется курс на бирже, который меняется каждые 30 секунд. Если этот курс его устраивает, то он нажимает на кнопку «перевести» и переводит со своего рублевого счета на долларовый либо наоборот. Это крайне удобный сервис. Представьте: дома, в уютной обстановке, за чашечкой кофе следишь за курсом биржи в смартфоне и без суеты совершаешь выгодные сделки.
Кстати, для удобства клиента мы можем его первую операцию провести вместе с ним у нас в банке.
Что касается банковского трейдинга, то не секрет, что сейчас по валютным вкладам ставки совсем не высокие, а клиенты хотели бы получать более высокую доходность. Для этого есть замечательный продукт — структурные ноты, где у клиента есть возможность получать и доходность 10% в валюте, а при более рискованном профиле до 18% в валюте. Но нужно понимать, что это не вклад в прямом смысле, это инвестиционный продукт, и если клиент готов работать с инвестициями, то мы с удовольствием ему предложим и структурную ноту, и облигации, обсудим его портфель: какую долю, на каком инструменте он хотел бы разместить. Мы открыты для сотрудничества и в этой области финансов.
— Не могу не спросить: как банк переживает пандемию?
— Уверенно и спокойно. Для банка главное — это люди, поэтому очень оперативно перевели коллектив на удаленный формат работы, организовали рабочие места, все системы без сбоев продолжили работу, а мы активно стали улучшать дистанционный канал и постоянно его совершенствуем. Что касается клиентов сейчас, то, например, заявку на «Легкий кредит» любой может оставить на сайте, с ним тут же свяжется наш оператор, с которым можно обсудить детали и выбрать время и место для оформления документов, при необходимости специалист может приехать прямо домой.
Для бизнеса тоже есть дистанционные инструменты. Наш банк предоставляет банковские гарантии для корпоративных клиентов и кредиты на исполнение контракта. Это полностью автоматизированный инструмент с использованием цифровой подписи с очень выгодными условиями по муниципальным и госконтрактам.
— Какие планы поставлены руководством банка новому отделению?
— Наши планы очень амбициозны и мы видим перспективы в нашем регионе. Важно не просто продать услугу, у нас задача выстроить долгосрочные партнёрские отношения с клиентом, быть рядом, подсказать умное решение. Для клиента важна простота и скорость, а мы умеем быть быстрыми и профессиональными.