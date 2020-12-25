Экспобанк: "Мы подготовили эксклюзивное предложение для дальневосточников"

Что касается банковского трейдинга, то не секрет, что сейчас по валютным вкладам ставки совсем не высокие, а клиенты хотели бы получать более высокую доходность. Для этого есть замечательный продукт — структурные ноты, где у клиента есть возможность получать и доходность 10% в валюте, а при более рискованном профиле до 18% в валюте. Но нужно понимать, что это не вклад в прямом смысле, это инвестиционный продукт, и если клиент готов работать с инвестициями, то мы с удовольствием ему предложим и структурную ноту, и облигации, обсудим его портфель: какую долю, на каком инструменте он хотел бы разместить. Мы открыты для сотрудничества и в этой области финансов.