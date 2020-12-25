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Posted 25 декабря 2020, 03:56

Published 25 декабря 2020, 03:56

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Это фиаско: приморцы высказались о 2020 годе в двух словах

Это фиаско: приморцы высказались о 2020 годе в двух словах

25 декабря 2020, 03:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В приморском паблике подписчикам предложили описать уходящий 2020 год двумя словами. В комментариях сообщества irecommend_vdk пользователи поделились своими впечатлениями от непростого года.

Впрочем, не все из них уложились в два слова — кому-то потребовались целые фразы.

«Слава богу, живы»;

«Год испытаний»;

«Фиаско, братан»;

«Уникально-неудачный»;

«Что не убивает, то делает сильнее»;

«Год, как год. Бывало гораздо хуже»;

«Прекрасный год. Несмотря на большие перемены, все пошло только в рост»;

«Ой, всё»;

«Ничего хорошего».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что последний день уходящего года, 31 декабря, будет выходным для многих приморцев. Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 24 декабря, губернатор края Олег Кожемяко. Рабочий день будет перенесён с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.

Напомним, что с подобной инициативой ранее выступали различные депутаты и на федеральном уровне.

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