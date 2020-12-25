Это фиаско: приморцы высказались о 2020 годе в двух словах

Posted 25 декабря 2020, 03:56
Published 25 декабря 2020, 03:56
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Впрочем, не все из них уложились в два слова — кому-то потребовались целые фразы.
«Слава богу, живы»;
«Год испытаний»;
«Фиаско, братан»;
«Уникально-неудачный»;
«Что не убивает, то делает сильнее»;
«Год, как год. Бывало гораздо хуже»;
«Прекрасный год. Несмотря на большие перемены, все пошло только в рост»;
«Ой, всё»;
«Ничего хорошего».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что последний день уходящего года, 31 декабря, будет выходным для многих приморцев. Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 24 декабря, губернатор края Олег Кожемяко. Рабочий день будет перенесён с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.
Напомним, что с подобной инициативой ранее выступали различные депутаты и на федеральном уровне.