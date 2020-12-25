Это фиаско: приморцы высказались о 2020 годе в двух словах

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что последний день уходящего года, 31 декабря, будет выходным для многих приморцев. Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 24 декабря, губернатор края Олег Кожемяко. Рабочий день будет перенесён с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.