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Posted 28 декабря 2020, 11:28

Published 28 декабря 2020, 11:28

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Чей ребёнок машинку забыл?» Фото с детской площадки всколыхнуло соцсети

28 декабря 2020, 11:28
Во Владивостоке неизвестный водитель припарковал свой автомобиль прямо на детской площадке.

Как сообщается на странице Instagram-паблика dpscontrol_125rus, это произошло в Первомайском районе города в районе дома №1 по улице Окатовой. Также в социальных сетях было размещено и фото машины, принадлежащей нарушителю.

Подписчики паблика бурно отреагировали на снимок и выразили своё негодование по поводу случившегося.

«Вообще оборзели... То на тротуаре, то уже добрались до детских площадок»,

«Чей ребёнок забыл машинку?»,

«Отправляйте это фото на сайт ГИБДД», - прокомментировали жители края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на улице Кузнецова во Владивостоке водитель синего авто, похожего на Daihatsu Terios, припарковался прямо на клумбе. Этот хитрый маневр возмутил местных жителей. Они сняли происходящее на камеру мобильного телефона и разместили фото авто нарушителя в социальных сетях. Обсуждая случившееся, подписчики паблика разделились на два лагеря. Одни осуждали действия водителя и призывали местных жителей жаловаться на него в ГИБДД. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту автомобилиста.

#Новости#Общество
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