«Чей ребёнок машинку забыл?» Фото с детской площадки всколыхнуло соцсети

Posted 28 декабря 2020, 11:28
Published 28 декабря 2020, 11:28
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщается на странице Instagram-паблика dpscontrol_125rus, это произошло в Первомайском районе города в районе дома №1 по улице Окатовой. Также в социальных сетях было размещено и фото машины, принадлежащей нарушителю.
Подписчики паблика бурно отреагировали на снимок и выразили своё негодование по поводу случившегося.
«Вообще оборзели... То на тротуаре, то уже добрались до детских площадок»,
«Чей ребёнок забыл машинку?»,
«Отправляйте это фото на сайт ГИБДД», - прокомментировали жители края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на улице Кузнецова во Владивостоке водитель синего авто, похожего на Daihatsu Terios, припарковался прямо на клумбе. Этот хитрый маневр возмутил местных жителей. Они сняли происходящее на камеру мобильного телефона и разместили фото авто нарушителя в социальных сетях. Обсуждая случившееся, подписчики паблика разделились на два лагеря. Одни осуждали действия водителя и призывали местных жителей жаловаться на него в ГИБДД. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту автомобилиста.