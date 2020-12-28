«Чей ребёнок машинку забыл?» Фото с детской площадки всколыхнуло соцсети

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на улице Кузнецова во Владивостоке водитель синего авто, похожего на Daihatsu Terios, припарковался прямо на клумбе. Этот хитрый маневр возмутил местных жителей. Они сняли происходящее на камеру мобильного телефона и разместили фото авто нарушителя в социальных сетях. Обсуждая случившееся, подписчики паблика разделились на два лагеря. Одни осуждали действия водителя и призывали местных жителей жаловаться на него в ГИБДД. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту автомобилиста.