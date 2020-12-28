Голодные суки: собаки Приморья могут остаться без корма из-за перебоя с поставками

«У меня молодой кобель немецкой овчарки. Я очень долго подбирала ему корм, чтобы он подошел: не болел живот, не вызывал раздражения кишечника, аллергии и прочих нежелательных вещей. Наконец-то я нашла ту марку, которую меня, как владельца очень устраивает по цене, и нравится собаке. Но с недавнего времени купить большую пачку стало невозможно – просто не было их в магазине. Потом с полок исчезли трехкилограммовые упаковки. А сейчас даже пачки по килограмму сложно найти. Вот, последние забрала со всех магазинов города. Когда кончатся – не знаю, что буду делать», - рассказывает владелица собаки Марианна Курлина.