Голодные суки: собаки Приморья могут остаться без корма из-за перебоя с поставками

Posted 28 декабря 2020, 12:12
Published 28 декабря 2020, 12:12
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Владельцы собак бьют тревогу: найти корм, на котором привыкло жить животное стало невозможно, а те, которые сейчас предлагают зоомагазины – не совсем хорошего качества и переводить на них собаку нельзя. Особенно если она привыкла есть еду премиального класса, то переход на другие виды кормов может быть даже опасен для здоровья.
«У меня молодой кобель немецкой овчарки. Я очень долго подбирала ему корм, чтобы он подошел: не болел живот, не вызывал раздражения кишечника, аллергии и прочих нежелательных вещей. Наконец-то я нашла ту марку, которую меня, как владельца очень устраивает по цене, и нравится собаке. Но с недавнего времени купить большую пачку стало невозможно – просто не было их в магазине. Потом с полок исчезли трехкилограммовые упаковки. А сейчас даже пачки по килограмму сложно найти. Вот, последние забрала со всех магазинов города. Когда кончатся – не знаю, что буду делать», - рассказывает владелица собаки Марианна Курлина.
Действительно, сами зоомагазины, вне зависимости от их величины заявляют, что в Приморье, а в частности на Дальний Восток перестали завозить большую часть зарубежных кормов. Так, представитель интернет-зоомагазина рассказал, что поставщик отказывается возить корма, якобы, из-за не востребованности.
«Да, мы сейчас распродаем все, что у нас есть на остатках. Новых поставок зарубежных кормов у нас не ожидается. Поставщик считает, что спрос на зарубежные корма плохой, хотя все собаковладельцы в панике из-за того, что кормить питомцев сейчас почти нечем. На прилавке остаются только отечественные корма, но по составу они сильно проигрывают привозным. Также говорят, что корм перестал ввозиться из-за каких-то санкций и сертификатов. И раньше января, что это за нововведения, понятнее не станет.», - рассказал оператор зоомагазина.
Ситуация усугубляется еще и тем, что у породистых собак, зачастую слабая пищеварительная система, которая с трудом перестраивается на новый вид корма. Иногда это может привести к проблемам со здоровьем и дорогостоящему лечению собаки.
Однако некоторые продавцы успокаивают, что через месяц все поставки возобновятся и все это – временные трудности перед Новым Годом. Чтобы избежать проблем собаководам надо обеспокоиться питанием своего питомца заранее и проконсультироваться с ветеринаром о том, что нужно делать в таких ситуациях и как правильно переводить животное на другой корм.