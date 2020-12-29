Блатняк или высокий класс? Продажа «непростых номеров» всколыхнула соцсети в Приморье

Posted 29 декабря 2020, 07:30
Published 29 декабря 2020, 07:30
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
«Продам госномер 777 125 Rus, за 250 тысяч руб».
В паблике предложение вызвало активный отклик и обсуждения покупки подобных «элитных» номеров среди приморцев.
«А зачем он? Чем отличается принципиально от остальных?»;
«Ну типа ты не такой как все, с номерком: опасен, прекрасен, и вот это всё»;
«Это когда больше выделиться в жизни нечем»;
«Такой номер нужен тем, кому сложно запомнить три цифры сразу. А то ведь на парковке свою машину не найдут»;
«Такой номер плохой, потому что нету денег — вот основной смысл таких комментариев»;
«Да все просто, люди, которые на тачках с такими номерами ездят — в комментах не сидят. У них своих дел полно»;
«Да кому уже нужен этот блатняк? Пережиток 90-х».
Ранее «Восток-Медиа» писало, как жительница Владивостока рассказала о том, что она застряла на светофоре в районе Котельникова поздно вечером. Неожиданно на помощь девушке пришёл мужчина на Лексусе с «непростыми» номерами.
«Предложил помощь, зацепил тросом и дотянул до адреса, конечная — Нейбута. На конечной сам сбегал нашел провода, мы даже не успели сообразить, что произошло. Прикурил», — пишет девушка.