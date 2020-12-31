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Posted 31 декабря 2020, 06:00

Published 31 декабря 2020, 06:00

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Медицинские учреждения Приморья будут работать в новогодние праздники

Медицинские учреждения Приморья будут работать в новогодние праздники

31 декабря 2020, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Больница
В новогодние праздники больницы и клиники Приморья будут работать, об этом сообщили в правительстве региона. В краевом минздраве рассказали о режиме работы медучреждений в период новогодних каникул.

В ведомстве отметили, что воспользоваться медицинскими услугами сможет любой житель Приморского края.

«Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад», — заявили специалисты.

Министр здравоохранения Анастасия Худченко заявила, что медучреждения продолжат работу по графику через день, с усилением дежурных служб. Пациентам будут доступны рентген-кабинеты, приём у терапевтов и других узких специалистов.

Так амбулаторные инфекционные центры (АИЦ), где принимают пациентов с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, будут работать в канун Нового года, 31 декабря до 20:00, в том числе и круглосуточные.

В период с 1 по 10 января АИЦ будут работать в соответствии со своими графиками.

Поликлиники 30 и 31 декабря будут работать в штатном рабочем режиме, 2 января — с 9 до 15 часов, 4, 6, 8 января — с 9 утра до 18 вечера. Далее медучреждения будут работать по графику.

Адреса круглосуточных амбулаторных инфекционных центров:

Владивосток:

— Черемуховая, 32 (круглосуточно);

— Адмирала Горшкова, 3 (круглосуточно);

— Комсомольская, 7;

— Котельникова, 10;

— Леонова, 21;

— Светланская, 131;

Артем:

— Партизанская, 18;

Находка:

— Дзержинского, 5 (круглосуточно);

Уссурийск:

— Володарского, 98;

Арсеньев:

— Островского, 40;

Лесозаводск:

— Пушкинская, 38;

Спасск-Дальний:

— Ленинская, 29.

Партизанск:

— Ленинская, 30.

Уточнить вопросы можно по телефону круглосуточной горячей линии минздрава Приморья: 8(423)260-50-98.

В минздраве отметили, что не стоит злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники.

«К сожалению, именно после новогодних выходных традиционно увеличивается число пациентов, а также количество летальных исходов, связанных с алкоголь-ассоциированными заболеваниями: это поражение поджелудочной железы, печени, отравления. Риск также вызывает употребление некачественных контрафактных спиртных напитков», — заявила Худченко.

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