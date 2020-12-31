Медицинские учреждения Приморья будут работать в новогодние праздники

Posted 31 декабря 2020, 06:00
Published 31 декабря 2020, 06:00
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В ведомстве отметили, что воспользоваться медицинскими услугами сможет любой житель Приморского края.
«Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад», — заявили специалисты.
Министр здравоохранения Анастасия Худченко заявила, что медучреждения продолжат работу по графику через день, с усилением дежурных служб. Пациентам будут доступны рентген-кабинеты, приём у терапевтов и других узких специалистов.
Так амбулаторные инфекционные центры (АИЦ), где принимают пациентов с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, будут работать в канун Нового года, 31 декабря до 20:00, в том числе и круглосуточные.
В период с 1 по 10 января АИЦ будут работать в соответствии со своими графиками.
Поликлиники 30 и 31 декабря будут работать в штатном рабочем режиме, 2 января — с 9 до 15 часов, 4, 6, 8 января — с 9 утра до 18 вечера. Далее медучреждения будут работать по графику.
Адреса круглосуточных амбулаторных инфекционных центров:
Владивосток:
— Черемуховая, 32 (круглосуточно);
— Адмирала Горшкова, 3 (круглосуточно);
— Комсомольская, 7;
— Котельникова, 10;
— Леонова, 21;
— Светланская, 131;
Артем:
— Партизанская, 18;
Находка:
— Дзержинского, 5 (круглосуточно);
Уссурийск:
— Володарского, 98;
Арсеньев:
— Островского, 40;
Лесозаводск:
— Пушкинская, 38;
Спасск-Дальний:
— Ленинская, 29.
Партизанск:
— Ленинская, 30.
Уточнить вопросы можно по телефону круглосуточной горячей линии минздрава Приморья: 8(423)260-50-98.
В минздраве отметили, что не стоит злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники.
«К сожалению, именно после новогодних выходных традиционно увеличивается число пациентов, а также количество летальных исходов, связанных с алкоголь-ассоциированными заболеваниями: это поражение поджелудочной железы, печени, отравления. Риск также вызывает употребление некачественных контрафактных спиртных напитков», — заявила Худченко.