«Дикари»: приморцы обрушили народный гнев на вандалов, испортивших праздник горожанам

Posted 6 января 2021, 00:28
Published 6 января 2021, 00:28
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как сообщается на официальной странице администрации городского округа в социальной сети Instagram, одну из инсталляций – светодиодного коня – пришлось демонтировать из-за повреждения электрических проводов. После ремонта фигуру вернут на место.
«Также по причине варварского отношения, были выведены из строя две светодиодные фигуры оленей в зимнем городке», – сообщили в пресс-службе администрации города.
После случившегося власти обратились к местным жителям через социальные сети. Горожанам напомнили, что светодиодные инсталляции –это украшения, не предназначенные для того, чтобы их трогали или дёргали, и уж тем более на эти фигуры нельзя садиться. Что касается вандалов, которые портят людям праздник, на них следует жаловаться в полицию.
В комментариях к посту жители Артёма обрушили на нарушителей народный гнев.
«Народ у нас дикий»,
«Для жителей города Артёма фигуры нужны из камня, и то и их сломают, это же дикари»,
«Олени сломали оленя»,
«Не надо ничего сломанного возвращать. Сломали – убрали. К середине января получим ту площадь, которую заслужили»,
«Надо пожёстче наказания. Например, общественные работы»,
«Что за люди такие! Что ни сделай – все сломают!», – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Артёме вандалы начали разрушать строящийся ледовый городок ещё до его открытия.
А в приморском селе Чугуевка задержали троих подростков, которые сняли украшения с центральной улицы населённого пункта. Школьники бросали игрушки на землю, топтали их и разбивали.