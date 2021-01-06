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Posted 6 января 2021, 00:28

Published 6 января 2021, 00:28

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Дикари»: приморцы обрушили народный гнев на вандалов, испортивших праздник горожанам

6 января 2021, 00:28
В Приморье неизвестные вандалы повредили несколько новогодних светодиодных фигур, установленных на площади Ленина в городе Артёме.

Как сообщается на официальной странице администрации городского округа в социальной сети Instagram, одну из инсталляций – светодиодного коня – пришлось демонтировать из-за повреждения электрических проводов. После ремонта фигуру вернут на место.

«Также по причине варварского отношения, были выведены из строя две светодиодные фигуры оленей в зимнем городке», – сообщили в пресс-службе администрации города.

После случившегося власти обратились к местным жителям через социальные сети. Горожанам напомнили, что светодиодные инсталляции –это украшения, не предназначенные для того, чтобы их трогали или дёргали, и уж тем более на эти фигуры нельзя садиться. Что касается вандалов, которые портят людям праздник, на них следует жаловаться в полицию.

В комментариях к посту жители Артёма обрушили на нарушителей народный гнев.

«Народ у нас дикий»,

«Для жителей города Артёма фигуры нужны из камня, и то и их сломают, это же дикари»,

«Олени сломали оленя»,

«Не надо ничего сломанного возвращать. Сломали – убрали. К середине января получим ту площадь, которую заслужили»,

«Надо пожёстче наказания. Например, общественные работы»,

«Что за люди такие! Что ни сделай – все сломают!», – написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Артёме вандалы начали разрушать строящийся ледовый городок ещё до его открытия.

А в приморском селе Чугуевка задержали троих подростков, которые сняли украшения с центральной улицы населённого пункта. Школьники бросали игрушки на землю, топтали их и разбивали.

#Новости#Общество
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