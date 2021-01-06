«Дикари»: приморцы обрушили народный гнев на вандалов, испортивших праздник горожанам

После случившегося власти обратились к местным жителям через социальные сети. Горожанам напомнили, что светодиодные инсталляции –это украшения, не предназначенные для того, чтобы их трогали или дёргали, и уж тем более на эти фигуры нельзя садиться. Что касается вандалов, которые портят людям праздник, на них следует жаловаться в полицию.