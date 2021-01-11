«Не поддавайтесь на уговоры»: директор УК Фрунзенского района написал письмо жильцам

Напомним, двойные квитанции уже не в первый раз становятся предметом беспокойства жителей Фрунзенского района. Ранее подобная история возникала опять-таки во Фрунзенском районе почти 7 лет назад. Тогда жильцы порядка 500 домов получали квитанции за обслуживание от двух «Эгершельдов» — «глазуновского» и «слаутенковского». Прежний директор районной управляющей компании Вадим Глазунов вместе с коллегой по Думе Владивостока в 2011 году был осуждён за покушение на мошенничество. Тогда Фрунзенский районный суд дал Глазунову 3 года реального срока.