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Posted 11 января 2021, 04:12

Published 11 января 2021, 04:12

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Тематическое фото

«Не поддавайтесь на уговоры»: директор УК Фрунзенского района написал письмо жильцам

11 января 2021, 04:12
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Управляющая компания
Необычные квитанции по квартплате обнаружили сегодня в своих почтовых ящиках жители Фрунзенского района, чьи дома обслуживает одноимённая управляющая компания. На обороте квитанций напечатано письмо собственникам квартир от лица директора УК Анатолия Слаутенко.

В послании говорится, что оно вызвано многочисленными вопросами о ситуации в управляющей компании Фрунзенского района, а также нареканиями жителей. Даже тот, кто до сих пор был далёк от внутренних интриг коммунальщиков, теперь получил о них представление.

Анатолий Слаутенко рассказал, что трое его подчинённых учредили свои компании под названием «Центральный район» и «Комфорт» и получали деньги на содержание домов — но не выполняли взятых обязательств. Из-за этого управляющая компания не раз была оштрафована при проверках надзорных органов. Ситуацию, по словам директора, решили расторжением договоров с упомянутыми компаниями и увольнением ряда сотрудников. Однако уволенные работники создали новую управляющую компанию, которая не имеет ни денег, ни материально-технической базы.

«Во избежание повторения нездоровых ситуаций с двойными квитанциями и неразберихой в своём доме не поддавайтесь на уговоры и обещания „золотых гор“ от господ Шелестова, Лопушинского, Маслова» — таким ярким предупреждением завершается письмо Анатолия Слаутенко.

Напомним, двойные квитанции уже не в первый раз становятся предметом беспокойства жителей Фрунзенского района. Ранее подобная история возникала опять-таки во Фрунзенском районе почти 7 лет назад. Тогда жильцы порядка 500 домов получали квитанции за обслуживание от двух «Эгершельдов» — «глазуновского» и «слаутенковского». Прежний директор районной управляющей компании Вадим Глазунов вместе с коллегой по Думе Владивостока в 2011 году был осуждён за покушение на мошенничество. Тогда Фрунзенский районный суд дал Глазунову 3 года реального срока.

#Новости#Общество#Управляющая компания#Коммунальные услуги#Коммунальные платежи
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