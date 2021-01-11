«Не поддавайтесь на уговоры»: директор УК Фрунзенского района написал письмо жильцам

Posted 11 января 2021, 04:12
Published 11 января 2021, 04:12
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В послании говорится, что оно вызвано многочисленными вопросами о ситуации в управляющей компании Фрунзенского района, а также нареканиями жителей. Даже тот, кто до сих пор был далёк от внутренних интриг коммунальщиков, теперь получил о них представление.
Анатолий Слаутенко рассказал, что трое его подчинённых учредили свои компании под названием «Центральный район» и «Комфорт» и получали деньги на содержание домов — но не выполняли взятых обязательств. Из-за этого управляющая компания не раз была оштрафована при проверках надзорных органов. Ситуацию, по словам директора, решили расторжением договоров с упомянутыми компаниями и увольнением ряда сотрудников. Однако уволенные работники создали новую управляющую компанию, которая не имеет ни денег, ни материально-технической базы.
«Во избежание повторения нездоровых ситуаций с двойными квитанциями и неразберихой в своём доме не поддавайтесь на уговоры и обещания „золотых гор“ от господ Шелестова, Лопушинского, Маслова» — таким ярким предупреждением завершается письмо Анатолия Слаутенко.
Напомним, двойные квитанции уже не в первый раз становятся предметом беспокойства жителей Фрунзенского района. Ранее подобная история возникала опять-таки во Фрунзенском районе почти 7 лет назад. Тогда жильцы порядка 500 домов получали квитанции за обслуживание от двух «Эгершельдов» — «глазуновского» и «слаутенковского». Прежний директор районной управляющей компании Вадим Глазунов вместе с коллегой по Думе Владивостока в 2011 году был осуждён за покушение на мошенничество. Тогда Фрунзенский районный суд дал Глазунову 3 года реального срока.