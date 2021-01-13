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Posted 13 января 2021, 04:40

Published 13 января 2021, 04:40

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Вероятность 100%: Борис Кубай — про снегопад, метель, штормовой ветер и накат

13 января 2021, 04:40
Сюжет
Снегопад
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал о деталях прохождения циклона в Приморье 15 января. Ожидаются снегопад, штормовой ветер, метель и снежный накат.

По словам Бориса Викторовича, вероятность метели, штормового ветра и снегопада в регионе 15 января фактически стопроцентная.

Главный синоптик региона заметил, что почти весь декабрь и в начале 2021 года серьёзные снегопады были в Японии. При этом Приморье стихии обходили стороной. Сейчас же избежать ухудшения погоды не получится.

14 января будут созданы все условия для того, чтобы появился перспективный циклон. Он перевалит Корейский полуостров и уже в пятницу, 15 января, выйдет на меридиан Владивостока, будет двигаться вдоль Приморского края в сторону пролива Лаперуза.

«Пойдет приличный снег (более плотный и не такой пушистый, как накануне), усилится ветер до штормового, образуется метель, а на дорогах снежный накат», — прогнозирует Кубай.

Также известно, что снегопад к вечеру пятницы будет лишь набирать силу. Поэтому начальник Примгидромета советует работодателям подумать о том, чтобы отпустить сотрудников с работы пораньше. Это позволит разгрузить общественный транспорт.

Есть совет у Бориса Викторовича и для водителей региона. Он рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от личного транспорта, чтобы избежать всплеска ДТП и многокилометровых пробок.

«Если есть возможность воздержаться пару дней от дальних поездок по краю, то лучше это сделать», — сказал Кубай.

Снежный циклон покинет регион лишь в субботу, 16 января. Напомним, ранее начальник Примгидромета предупреждал о том, что самый сильный на этой неделе снегопад придётся на 15 января. То, что приморцы наблюдали 12 января — лишь репетиция.

#Новости#Общество#Владивосток#Снегопад#Снег#Борис Кубай
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