«Рабочее название — «Владивосток»: «Мосфильм» приступает к съемкам в столице ДФО

Posted 14 января 2021, 01:19
Published 14 января 2021, 01:19
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Действие фильма разворачивается в 2020 году в разгар пандемии во Владивостоке. Картина повествует об отношениях военного, скрывающегося от правосудия, и беззаботной искательницы приключений. По словам автора сценария Алексея Бузина (среди его работ стоит выделить сценарий к картине «Анна Каренина. История Вронского», снятой Кареном Шахназаровым с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым в главных ролях), идея картины навеяна фильмом «Набережная туманов» режиссера Марселя Карне. Напомним, что фильм Карне с Жаном Габеном в главной роли был снят в 1938 году и считается одним из лучших образцов жанра «поэтический реализм» (возвышенное отображение жизни и быта средних и низших классов общества).
— В какой-то мере, это наша дань уважения и признание в любви к старому французскому кино и тем мастерам, которые его делали. Но, безусловно, наш фильм — это самостоятельное произведение, о нашей современности, о сегодняшних людях, их чувствах, страстях, проблемах, — рассказал Алексей Бузин.
Режиссер-постановщик «Владивостока» — Антон Борматов, снявший ленты «Околофутбола», «Чужая», сериалы «Подкидыш» и «Хиромант».
— Я принял решение участвовать в этом проекте сразу, после того как прочитал сценарий. Мне понравилась эта история, зацепила своей загадкой. Она держит в напряжении до самого финала, — приводит слова Антона Борматова Mosfilm.ru. — Мне всегда были интересны истории человеческих взаимоотношений, их глубина — это картина о любви, дружбе, испытании. В то же время, это зрелищное кино — с захватывающим сюжетом, интригой.
На данный момент проект находится в стадии подготовительного периода: съемочная группа уже побывала на местах натурных съемок во Владивостоке, идет подбор артистов — на этой неделе на «Мосфильме» начались кинопробы, по итогам которых будут утверждены исполнители главных и второстепенных ролей.
Подготовительный период — один из важнейших этапов создания фильма. Идет поиск основных творческих и технических решений картины, выбор натуры, утверждение артистов, подбор художественных образов для героев.
— Фильм полностью снимается на производственно-технической базе «Мосфильма», на собственные средства киноконцерна. Задействованы практически все подразделения студии, — отметила исполнительный продюсер фильма Галина Шадур.
Генеральный продюсер проекта — Карен Шахназаров. Напомним, он неоднократно бывал в нашем городе — в том числе как гость кинофестиваля «Меридианы Тихого».
Съемочный период запланирован на март–апрель текущего года, большая часть картины будет снята во Владивостоке.
Премьера картины запланирована на осень 2021 года.