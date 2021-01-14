«Рабочее название — «Владивосток»: «Мосфильм» приступает к съемкам в столице ДФО

— Я принял решение участвовать в этом проекте сразу, после того как прочитал сценарий. Мне понравилась эта история, зацепила своей загадкой. Она держит в напряжении до самого финала, — приводит слова Антона Борматова Mosfilm.ru. — Мне всегда были интересны истории человеческих взаимоотношений, их глубина — это картина о любви, дружбе, испытании. В то же время, это зрелищное кино — с захватывающим сюжетом, интригой.