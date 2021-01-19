Следите внимательно: приморцев пугают женщиной с плоскогубцами — есть видео

Posted 19 января 2021, 06:52
Published 19 января 2021, 06:52
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В паблике arstv рассказали о том, что неизвестная пришла в одно из городских учреждений в обеденное время, взяла с подоконника плоскогубцы и унесла их в неизвестном направлении.
«По техническим причинам они там находились постоянно. Момент проступка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Дирекция учреждения предупреждает другие организации, где есть массовый поток посетителей, обращать особое внимание на появление этого человека», — пишет автор публикации.
В комментариях отметили, что такое порой происходит в общественных местах.
«У нас в магазине постоянно антисептики пытались утащить, пока мы не привязали баночки с ними»;
«Ручки тоже постоянно крадут, на почте нереально ручку найти. Даже привязанные отрывают»;
«Да уж, опасная женщина».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники автомойки во Владивостоке выложили кадры с места похищения. Двое клиентов похитили на мойке несколько расходников: полироли, ароматизаторы для машины и кофе.