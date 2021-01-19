vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января 2021, 06:52

Published 19 января 2021, 06:52

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Следите внимательно: приморцев пугают женщиной с плоскогубцами — есть видео

Следите внимательно: приморцев пугают женщиной с плоскогубцами — есть видео

19 января 2021, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Кража
В Арсеньеве опубликовали историю о некой женщине, которая похитила рабочий инструмент в учреждении прямо среди бела дня.

В паблике arstv рассказали о том, что неизвестная пришла в одно из городских учреждений в обеденное время, взяла с подоконника плоскогубцы и унесла их в неизвестном направлении.

«По техническим причинам они там находились постоянно. Момент проступка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Дирекция учреждения предупреждает другие организации, где есть массовый поток посетителей, обращать особое внимание на появление этого человека», — пишет автор публикации.

В комментариях отметили, что такое порой происходит в общественных местах.

«У нас в магазине постоянно антисептики пытались утащить, пока мы не привязали баночки с ними»;

«Ручки тоже постоянно крадут, на почте нереально ручку найти. Даже привязанные отрывают»;

«Да уж, опасная женщина».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники автомойки во Владивостоке выложили кадры с места похищения. Двое клиентов похитили на мойке несколько расходников: полироли, ароматизаторы для машины и кофе.

#Новости#Общество#Кража
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика