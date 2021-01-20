Чиновник мэрии Владивостока подозревается в получении взятки – СМИ

По данным собеседника информационного агентства, следователи считают чиновника мэрии причастным к организации схемы по оформлению в собственность граждан за взятки муниципальных земельных участков. По версии следствия, подозреваемый манипулировал краевым законом, предоставляющим право бесплатного получения земельных участков льготным категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам. При этом сами льготники земельных участков якобы не получали, хотя оформление земли происходило от их имени.