Чиновник мэрии Владивостока подозревается в получении взятки – СМИ

Posted 20 января 2021, 10:30
Published 20 января 2021, 10:30
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Так, по данным информированного источника Interfax, высокопоставленный чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере за незаконное предоставление земли, предназначенной для льготников.
Также источник сообщил, что по материалам ФСБ следственным управлением Следственного комитета России по Приморскому краю уже возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ. Ещё одно дело возбуждено в отношении человека, который подозревается в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).
По данным собеседника информационного агентства, следователи считают чиновника мэрии причастным к организации схемы по оформлению в собственность граждан за взятки муниципальных земельных участков. По версии следствия, подозреваемый манипулировал краевым законом, предоставляющим право бесплатного получения земельных участков льготным категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам. При этом сами льготники земельных участков якобы не получали, хотя оформление земли происходило от их имени.
Вместе с тем, в редакции Interfax подчеркнули, что официального подтверждения данной информации пока нет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае сотрудник таможни задержан по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, идёт разбирательство.