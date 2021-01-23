vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2021, 14:03

Published 23 января 2021, 14:03

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Была в бессознательном состоянии»: в Приморье подростков подозревают в преступлении

23 января 2021, 14:03
Сюжет
Происшествие
Приморские следователи сообщают, что в Находке пьяные подростки угнали автомобиль и обокрали женщину, находившуюся в бессознательном состоянии.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении следственного комитета России по Приморскому краю, всё началось с того, что двое несовершеннолетних парней выпили и угнали чужую машину со двора дома по улице Бокситогорская. Взяв с собой ещё двоих приятелей, молодые люди поехали кататься по улицам города.

Также, по данным СК, в этот же день подростки похитили у женщины сотовый телефон.

«В момент похищения женщина находилась в бессознательном состоянии и не могла видеть происходящего», - уточнили в следственном комитете.

В итоге в отношении подростков были заведены уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ: «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время молодые люди предстанут перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке 16-летний подросток подозревается в восьми угонах автомобилей. По версии следствия, парень вскрывал иномарки и какое-то время катался на них сам или с друзьями. После того, как в бензобаке заканчивалось топливо, он бросал машину.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика