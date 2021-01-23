«Была в бессознательном состоянии»: в Приморье подростков подозревают в преступлении

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке 16-летний подросток подозревается в восьми угонах автомобилей. По версии следствия, парень вскрывал иномарки и какое-то время катался на них сам или с друзьями. После того, как в бензобаке заканчивалось топливо, он бросал машину.