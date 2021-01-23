«Была в бессознательном состоянии»: в Приморье подростков подозревают в преступлении

Posted 23 января 2021, 14:03
Published 23 января 2021, 14:03
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении следственного комитета России по Приморскому краю, всё началось с того, что двое несовершеннолетних парней выпили и угнали чужую машину со двора дома по улице Бокситогорская. Взяв с собой ещё двоих приятелей, молодые люди поехали кататься по улицам города.
Также, по данным СК, в этот же день подростки похитили у женщины сотовый телефон.
«В момент похищения женщина находилась в бессознательном состоянии и не могла видеть происходящего», - уточнили в следственном комитете.
В итоге в отношении подростков были заведены уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ: «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем».
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время молодые люди предстанут перед судом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке 16-летний подросток подозревается в восьми угонах автомобилей. По версии следствия, парень вскрывал иномарки и какое-то время катался на них сам или с друзьями. После того, как в бензобаке заканчивалось топливо, он бросал машину.