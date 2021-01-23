Ефим Звеняцкий: «Использовать детей — это постыдная история»

Вот я смотрю на кадры видео: орущие, матерящиеся, агрессивные дети… Во что верят, чем живут эти ребята, что с ними случилось? Я вот думаю — а почему я не вышел на площадь, не открыл рот и не начал материться (а я это умею, поверьте), излагая свою историю — противоположную, свою точку зрения — в противовес? Может, надо было?