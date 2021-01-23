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Posted 23 января 2021, 10:40

Published 23 января 2021, 10:40

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Ефим Звеняцкий: «Использовать детей — это постыдная история»

23 января 2021, 10:40
Сюжет
Дети
Главный режиссер Приморского академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий глубоко расстроен и обеспокоен привлечением подростков на митинг оппозиции.

— Я не так давно узнал о том, что произошло на площади, — сказал Ефим Семенович, — потому что был занят — в театре сначала шли репетиции, потом был спектакль, я не следил за происходящим.

А теперь я начинаю задумываться: что же за странные, торгующие собой люди встречаются в подрастающем поколении? Искренне надеюсь, уверен, что среди митингующих их было немного — подростков, ведь что им там делать?

Вот я смотрю на кадры видео: орущие, матерящиеся, агрессивные дети… Во что верят, чем живут эти ребята, что с ними случилось? Я вот думаю — а почему я не вышел на площадь, не открыл рот и не начал материться (а я это умею, поверьте), излагая свою историю — противоположную, свою точку зрения — в противовес? Может, надо было?

Вижу там в толпе мелькающие знакомые лица граждан, которым очень-очень нужен сейчас пиар… Ну что ж, жизнь рассудит, можно ли пиариться, подбадривая подростков к нарушению закона…

По мнению Ефима Звеняцкого, нельзя превращать площадь в сценическую площадку, устраивать провокации, толкать молодых пацанов на противоправные действия…

— Думаю, им запудрили головы, уверен, что на самом деле — если начать их расспрашивать, чего они тут делают, подростки не смогут внятно объяснить… Использовать красивые слова, завлечь молодых людей в этот балаган, замутить им головы — это постыдная история! Такого не простят честные люди! Есть мужские разговоры, в которые не вмешивают детей ни в коем случае, — сказал Ефим Семенович. — И только так, и не иначе.

Ефим Звеняцкий уверен: его точку зрения разделяют очень многие жители края и города, умные, честные, адекватные жители — те, которые ходят с детьми в театр и музей, на спортивные состязания и в поход, а не на митинг. Люди, которые созидают, а не разрушают!

— Я очень расстроен увиденным и происшедшим. Очень надеюсь, что и на этот раз победит разум и созидание, — отметил Ефим Семенович. — А тем, кто вышел на площадь, впадая в безумие, хочу сказать: дети, будьте благоразумны, вы все пока еще малолетние, если не по возрасту, то по уму. Поймите, кто и зачем вас использует…

#Новости#Дети#Власть#Митинг#Оппозиция
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