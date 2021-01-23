На автобусе в крепость: музей-заповедник проводит экскурсию

Posted 23 января 2021, 00:43
Published 23 января 2021, 00:43
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как сообщает на своей страничке в Инстаграме музей-заповедник «Владивостокская крепость», гостей и жителей города приглашают на автобусную экскурсию по столице ДФО — с «крепостным» уклоном.
«Мы с удовольствием расскажем вам об истории становления Владивостока и создании самой мощной морской крепости Российской империи», — говорится на страничке.
Старт экскурсии в 15 часов, продолжительность 2 часа. Место встречи: Спортивная набережная, у фонтана.
Предварительная запись обязательна по телефону 241-11-73.