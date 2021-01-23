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Posted 23 января 2021, 00:43

Published 23 января 2021, 00:43

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

На автобусе в крепость: музей-заповедник проводит экскурсию

23 января 2021, 00:43
Сюжет
Экскурсия
В рамках фестиваля корюшки и Народной рыбалки, которые состоятся 23 января на Спортивной набережной Владивостока, пройдет также уникальная экскурсия (12+) по нашему городу.

Как сообщает на своей страничке в Инстаграме музей-заповедник «Владивостокская крепость», гостей и жителей города приглашают на автобусную экскурсию по столице ДФО — с «крепостным» уклоном.

«Мы с удовольствием расскажем вам об истории становления Владивостока и создании самой мощной морской крепости Российской империи», — говорится на страничке.

Старт экскурсии в 15 часов, продолжительность 2 часа. Место встречи: Спортивная набережная, у фонтана.

Предварительная запись обязательна по телефону 241-11-73.

#Новости#Культура#Музей#Экскурсия
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