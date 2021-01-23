Ольга Сун-жаю: «Привлечение детей в акции протеста — это низко»

Posted 23 января 2021, 08:30
Published 23 января 2021, 08:30
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Митингующие во время акции протеста, провоцировали сотрудников ОМОН, прикрываясь живым щитом из несовершеннолетних.
Сун-жаю Ольга заявила, что вовлечение школьников в политические дела, а тем более в несогласованные акции протеста — это низко и недопустимо.
«Сегодня начались митинги в защиту Навального. Тот факт, что сторонники Навального привлекают наших детей̆, это просто недопустимо! У них мнение не сформировано. Я — мама троих детей. Мой старший сын задал мне 100 вопросов, несмотря на то, что ему 13 лет, он ничего не понимает в политике! Считаю привлечение детей — это низко. Пусть родители принимают решение, какие политические взгляды будут у их детей. Политика — это дело взрослых», — заявила советник губернатора Приморского края, мать троих детей Ольга Сун-жаю.
Отметим, что уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова также не смогла оставить без внимания инцидент с детьми во Владивостоке.
«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?», — написала на своей странице в социальной сети Кузнецова.
Напомним, что сегодня во Владивостоке прошла незаконная акция протеста в поддержку Алексея Навального, на которой были замечены подростки от 13 до 19 лет. Некоторые из них вели себя очень дерзко и провоцировали сотрудников ОМОНа на агрессивное поведение.
Так, около 30 человек несовершеннолетних вывели в первый ряд на столкновениях с полицией, которые проходили на Светланской. Дети стояли первым рядом и отдельно от остальных участников митинга.
Судя по фотографиям, большая часть участников акции разошлась по сторонам улицы, тогда как несовершеннолетние перекрыли проезжую часть. Взрослые стояли поодаль и активно фотографировали.