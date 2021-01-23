Ольга Сун-жаю: «Привлечение детей в акции протеста — это низко»

«Сегодня начались митинги в защиту Навального. Тот факт, что сторонники Навального привлекают наших детей̆, это просто недопустимо! У них мнение не сформировано. Я — мама троих детей. Мой старший сын задал мне 100 вопросов, несмотря на то, что ему 13 лет, он ничего не понимает в политике! Считаю привлечение детей — это низко. Пусть родители принимают решение, какие политические взгляды будут у их детей. Политика — это дело взрослых», — заявила советник губернатора Приморского края, мать троих детей Ольга Сун-жаю.