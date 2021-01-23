Провал молодежной политики КПРФ: как Зюганов дал гневную отповедь детям

Геннадий Зюганов гневно высказался в отношении российских подростков, сравнив их с немецкими бойцами, которые в мае 45-го из фаустпатронов «расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе». Это про тех несовершеннолетних, кто насмотрелся в ТикТоке роликов про Навального и решил принять участие в «крестовом походе детей», пишут «Новые известия».