Провал молодежной политики КПРФ: как Зюганов дал гневную отповедь детям

Posted 23 января 2021, 12:03
Published 23 января 2021, 12:03
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Геннадий Зюганов гневно высказался в отношении российских подростков, сравнив их с немецкими бойцами, которые в мае 45-го из фаустпатронов «расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе». Это про тех несовершеннолетних, кто насмотрелся в ТикТоке роликов про Навального и решил принять участие в «крестовом походе детей», пишут «Новые известия».
«Понятно конечно, что там, где у нормального человека способность адекватно оценивать влияние современных медийных платформ на массовое сознание и запросы молодой аудитории, там у старого советского партийного деятеля „дедывоевали“ и собственно, все. В любой непонятной политической ситуации вспоминай дымящиеся развалины Берлина, даже если на дворе вторая половина первой трети XXI века», — говорится в статье.
По словам журналистов издания, мировая практика показывает, что любая левая партия традиционно рассматривает молодежь как основу своей электоральной базы. Однако КПРФ продемонстрировало ровно иные тенденции.
«Геннадий Андреевич полжизни пел про „и Ленин опять молодой“, а выясняется, что ничего про молодых там и близко нет. Одна сытая усталость от удавшейся жизни районного „инструктора ВЛКСМ“ и интеллектуальное уныние. Нехорошо», — пишут «Новые Известия».
Хотя именно пример Навального показывает, как важно быть на связи с молодежи и использовать левый дискурс в риторике. Господин же Зюганов, по словам журналистов газеты, «нахлобучивает на голову российской молодежи каску