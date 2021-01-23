Ругань и тяжелые предметы: участники митинга провоцировали ОМОН во Владивостоке

Posted 23 января 2021, 05:44
Published 23 января 2021, 05:44
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Сторонники преступника Навального провели несколько провокаций сотрудников полиции и ОМОН в центре города. Когда накал страстей уже начал спадать и митингующие начали рассасываться, некоторые оппозиционеры начали закидывать стражей правопорядка мусором, пустыми бутылками, снежками и ледышками.
Когда мирные участники митинга начали расходиться, хулиганы начали провоцировать полицию на стычки и агрессию.
Прошли первые задержания, по данным с места события, несколько наиболее активных человек задержаны. Стоит отметить, что полиция вела себя корректно, хотя местами их провоцировали.
"Полиция вела себя корректно, хотя местами из провоцировали. Хотя были люди и под допингом", - делятся впечатлениями участники несанкционированного митинга.
Напомним, сейчас в центре Владивостока проходит несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Около 300 человек на Светланской толпятся и пытаются выкрикивать разные лозунги. Однако стражи правопорядка не идут на провокации и в громкоговоритель пытаются разъяснить ответственность за участие в незаконном митинге.