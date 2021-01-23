Ругань и тяжелые предметы: участники митинга провоцировали ОМОН во Владивостоке

Напомним, сейчас в центре Владивостока проходит несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Около 300 человек на Светланской толпятся и пытаются выкрикивать разные лозунги. Однако стражи правопорядка не идут на провокации и в громкоговоритель пытаются разъяснить ответственность за участие в незаконном митинге.