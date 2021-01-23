vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2021, 05:38

Published 23 января 2021, 05:38

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Участники несанкционированного митинга во Владивостоке разошлись

23 января 2021, 05:38
В центре Владивостоке возобновилось движение автомобилей и общественного транспорта. Митингующие разошлись в разные стороны.

Улица Светланская вновь открыта для движения автомобилей. Все митингующие, которые вышли в центр города на акцию протеста в поддержку преступника-оппозиционера.

Граждане после попыток спровоцировать сотрудников полиции ОМОНа и на агрессивные действия, внезапно разошлись, прекратив мероприятие.

По словам очевидцев, часть граждан пошла в сторону Правительства Приморского края, другая часть осталась около Дома офицеров флота, а третьи - пошли к остановке общественного транспорта "Лазо".

Несогласованная акция протеста прекратилась спустя почти час после начала.

#Новости#Общество#Акция протеста#Алексей Навальный#Навальный#Протест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика