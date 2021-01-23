Участники несанкционированного митинга во Владивостоке разошлись

Posted 23 января 2021, 05:38
Published 23 января 2021, 05:38
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Улица Светланская вновь открыта для движения автомобилей. Все митингующие, которые вышли в центр города на акцию протеста в поддержку преступника-оппозиционера.
Граждане после попыток спровоцировать сотрудников полиции ОМОНа и на агрессивные действия, внезапно разошлись, прекратив мероприятие.
По словам очевидцев, часть граждан пошла в сторону Правительства Приморского края, другая часть осталась около Дома офицеров флота, а третьи - пошли к остановке общественного транспорта "Лазо".
Несогласованная акция протеста прекратилась спустя почти час после начала.