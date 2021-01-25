Немирный протест: российские политологи о митингах 23го ноября

Posted 25 января 2021, 11:28
Published 25 января 2021, 11:28
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В частности, во Владивостоке засняли видео, как один из участников врезался в линию ОМОН.
Одним из первых свою оценку происходящему на своей странице «Фейсбук» высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. С его точки зрения, поддержку Алексею Навальному сейчас оказывают те, встречал бы «Абрамсы» гвоздиками.
«Таким образом, ни тысячами постов скупленный Тик Ток, ни накрученных 50 миллионов просмотров видео про чей-то там санаторий в Геленджике, не смогли обмануть детей. И молодежь. Никого не смогло обмануть вот это вот все. Пришли те, кто вот уже два десятиилетия ходит на все подобные акции, и кто бы с гвоздичками встречал бы Абрамсы на улицах столицы… Народ умнее, чем о нем думают как западные кукловоды, так и Навальный и его кураторы», — считает Павел Данилин.
Политолог, автор телеграмм-канала «Политджойстик» Марат Баширов прямо говорит о том, что на акциях были провокаторы, которые далеко не случайно оказались на этом меропрятии.
«На акциях было определенное количество провокаторов, которые бросали в полицейских кто снежки, кто петарды. Но силовики давно отработали методику взаимодействия с ними, все происходит достаточно грамотно, в рамках предписанных правил, поэтому мы не видим таких ошибок, как несколько лет назад. Самое главное, что силовики научились работать в соцсетях, и быстро вычисляют провокаторов. Например, очень быстро нашли девушка, которая отобрала дубинку у правоохранителя», — говорит Марат Баширов.
Во Владивостоке еще в день протестов было заснято видео провокации, которую совершил один из участников несанкционированной акции протеста. Один из нападающих с разгона напал на сотрудников полиции.
«Владивосток. Протестующий с разбегу напал на полицейского. Откровенная провокация, чтобы обвинить потом силовиков в побоях», — пишут авторы канала.