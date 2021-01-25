Немирный протест: российские политологи о митингах 23го ноября

«Таким образом, ни тысячами постов скупленный Тик Ток, ни накрученных 50 миллионов просмотров видео про чей-то там санаторий в Геленджике, не смогли обмануть детей. И молодежь. Никого не смогло обмануть вот это вот все. Пришли те, кто вот уже два десятиилетия ходит на все подобные акции, и кто бы с гвоздичками встречал бы Абрамсы на улицах столицы… Народ умнее, чем о нем думают как западные кукловоды, так и Навальный и его кураторы», — считает Павел Данилин.