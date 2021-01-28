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Posted 28 января 2021, 05:20

Published 28 января 2021, 05:20

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Объявлено штормовое предупреждение — что это значит и как действовать?

28 января 2021, 05:20
Сюжет
Происшествие
Примгидромет снова объявил штормовое предупреждение. В своем аккаунте в Instagram метеорологи подробно объяснили, что это такое и какие действия нужно предпринимать.

Штормовое предупреждение — сообщение о предстоящем опасном природном явлении, которое спрогнозировали метеорологи. Предупреждение может прозвучать, если ожидается одно или несколько погодных условий из списка:

  • град более 20 мм в диаметре;
  • 20 мм снега или больше за 12 часов;
  • 50 мм дождя или больше за 12 часов;
  • ветер со скоростью выше 25 м/с в Приморье и выше 33 м/с во Владивостоке;
  • температура ниже -35 ºС в крае и ниже -30 ºС во Владивостоке.

Метеорологи также поделились перечнем действий, которые нужно выполнить при объявлении штормового предупреждения. Гражданам рекомендуется:

  • проверить задвижки на окнах;
  • запастись водой;
  • подготовить аптечку;
  • сделать запасы батареек, свечей и фонарей на случай отключения света;
  • подготовить радиоприемник на батарейках.

Если непогода застала на улице, стоит придерживаться следующих мер предосторожности:

  • остановить автомобиль, но оставаться внутри, если удар стихии пришлось встретить в дороге;
  • не подходить к объектам, которые могут быть опрокинуты ветром(деревья, рекламные щиты, столбы и т. д.);
  • не оставлять машину возле таких объектов;
  • по возможности укрыться в здании или подземном переходе.

Напомним, «Восток-Медиа» ранее сообщало о переданном Примгидрометом штормовом предупреждении. 28–29 января ожидается выпадение месячной нормы осадков. Скорость ветра может достигать 38 м/с. Дорожные службы уже переведены в режим повышенной готовности, мэр города дал разрешение отпускать граждан с работы пораньше.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Непогода
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