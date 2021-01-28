Объявлено штормовое предупреждение — что это значит и как действовать?

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Примгидромет снова объявил штормовое предупреждение. В своем аккаунте в Instagram метеорологи подробно объяснили, что это такое и какие действия нужно предпринимать.

Штормовое предупреждение — сообщение о предстоящем опасном природном явлении, которое спрогнозировали метеорологи. Предупреждение может прозвучать, если ожидается одно или несколько погодных условий из списка: град более 20 мм в диаметре;

20 мм снега или больше за 12 часов;

50 мм дождя или больше за 12 часов;

ветер со скоростью выше 25 м/с в Приморье и выше 33 м/с во Владивостоке;

температура ниже -35 ºС в крае и ниже -30 ºС во Владивостоке. Метеорологи также поделились перечнем действий, которые нужно выполнить при объявлении штормового предупреждения. Гражданам рекомендуется: проверить задвижки на окнах;

запастись водой;

подготовить аптечку;

сделать запасы батареек, свечей и фонарей на случай отключения света;

подготовить радиоприемник на батарейках. Если непогода застала на улице, стоит придерживаться следующих мер предосторожности: остановить автомобиль, но оставаться внутри, если удар стихии пришлось встретить в дороге;

не подходить к объектам, которые могут быть опрокинуты ветром(деревья, рекламные щиты, столбы и т. д.);

не оставлять машину возле таких объектов;

по возможности укрыться в здании или подземном переходе. Напомним, «Восток-Медиа» ранее сообщало о переданном Примгидрометом штормовом предупреждении. 28–29 января ожидается выпадение месячной нормы осадков. Скорость ветра может достигать 38 м/с. Дорожные службы уже переведены в режим повышенной готовности, мэр города дал разрешение отпускать граждан с работы пораньше.