Объявлено штормовое предупреждение — что это значит и как действовать?

Posted 28 января 2021, 05:20
Published 28 января 2021, 05:20
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Штормовое предупреждение — сообщение о предстоящем опасном природном явлении, которое спрогнозировали метеорологи. Предупреждение может прозвучать, если ожидается одно или несколько погодных условий из списка:
Метеорологи также поделились перечнем действий, которые нужно выполнить при объявлении штормового предупреждения. Гражданам рекомендуется:
Если непогода застала на улице, стоит придерживаться следующих мер предосторожности:
Напомним, «Восток-Медиа» ранее сообщало о переданном Примгидрометом штормовом предупреждении. 28–29 января ожидается выпадение месячной нормы осадков. Скорость ветра может достигать 38 м/с. Дорожные службы уже переведены в режим повышенной готовности, мэр города дал разрешение отпускать граждан с работы пораньше.