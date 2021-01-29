Во Владивостоке скорая помощь не могла добраться на срочный вызов по снежным завалам

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к горожанам и порекомендовал оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности не использовать личные автомобили. Во Владивостоке сохраняется штормовой ветер.