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Posted 29 января 2021, 00:30

Published 29 января 2021, 00:30

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Во Владивостоке скорая помощь не могла добраться на срочный вызов по снежным завалам

29 января 2021, 00:30
Жители Владивостока рассказали о том, что в районе Карбышева, 30 скорая в метель не могла добраться до тяжело больного пациента.

Вечером 28 января буксующая скорая помощь попала в объектив горожан. Прохожие вызвались помочь медикам и начали толкать автомобиль, чтобы тот смог хотя бы выехать из заноса. Картина кареты спецслужбы, буксирующей в снегу, вызвала возмущение у подписчиков паблика «Экипажи ДПС».

«Самое грустное, что все это останется безнаказанным»;

«Еще немного потерпеть… пару месяцев, а там апрель»;

«Да вчера все было сплошной пробкой»;

«Мы вчера давали путь скорой в пробке. Но все место старались уступить ей, хотя и нелегко это было»;

«Угу, я сегодня из подъезда еле выбрался — всё завалило просто натурально».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к горожанам и порекомендовал оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности не использовать личные автомобили. Во Владивостоке сохраняется штормовой ветер.

#Новости#Общество#Владивосток#Скорая помощь#Уборка#Уборка улиц
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