Во Владивостоке скорая помощь не могла добраться на срочный вызов по снежным завалам

Posted 29 января 2021, 00:30
Published 29 января 2021, 00:30
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Вечером 28 января буксующая скорая помощь попала в объектив горожан. Прохожие вызвались помочь медикам и начали толкать автомобиль, чтобы тот смог хотя бы выехать из заноса. Картина кареты спецслужбы, буксирующей в снегу, вызвала возмущение у подписчиков паблика «Экипажи ДПС».
«Самое грустное, что все это останется безнаказанным»;
«Еще немного потерпеть… пару месяцев, а там апрель»;
«Да вчера все было сплошной пробкой»;
«Мы вчера давали путь скорой в пробке. Но все место старались уступить ей, хотя и нелегко это было»;
«Угу, я сегодня из подъезда еле выбрался — всё завалило просто натурально».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к горожанам и порекомендовал оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности не использовать личные автомобили. Во Владивостоке сохраняется штормовой ветер.