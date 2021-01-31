Не более 60 человек — митинг в Хабаровске массового интереса не вызвал

Posted 31 января 2021, 04:21
Published 31 января 2021, 04:21
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Такие данные приводит пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Попытка организации противоправных мероприятий была пресечена благодаря скоординированным действиям сотрудников полиции.
Всего на площади имени Ленина в Хабаровске собралось около 60 человек, планирующих участие в митинге. В настоящее время здесь остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке.