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Posted 31 января 2021, 04:21

Published 31 января 2021, 04:21

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Не более 60 человек — митинг в Хабаровске массового интереса не вызвал

31 января 2021, 04:21
Сюжет
Происшествие
Участие в митинге в центре Хабаровска по официальным данным приняли 58 человек. Задержано 15 человек.

Такие данные приводит пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Попытка организации противоправных мероприятий была пресечена благодаря скоординированным действиям сотрудников полиции.

Всего на площади имени Ленина в Хабаровске собралось около 60 человек, планирующих участие в митинге. В настоящее время здесь остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке.

#Новости#Общество#Происшествие#Митинги оппозиции
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