Преступная халатность: во Владивостоке новое громкое уголовное дело

Posted 4 февраля 2021, 10:57
Published 4 февраля 2021, 10:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, фигурантами дела стали уполномоченные сотрудники администрации краевого центра, которые, по версии следствия, начиная с 2014 года, не принимали должных мер по предоставлению гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Также в СК заявили о том, что выявлены факты предоставления многодетным семьям участков, не пригодных для проживания.
В итоге по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей…»).
Ведётся следствие. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 20 января стало известно о задержании высокопоставленного чиновника — заместителя начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока. По данным СК, в отношении сотрудника мэрии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Речь идёт о передаче денег в сумме 3,7 миллионов рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее льготы при получении участков.