Преступная халатность: во Владивостоке новое громкое уголовное дело

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 20 января стало известно о задержании высокопоставленного чиновника — заместителя начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока. По данным СК, в отношении сотрудника мэрии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Речь идёт о передаче денег в сумме 3,7 миллионов рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее льготы при получении участков.