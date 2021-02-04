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Posted 4 февраля 2021, 10:57

Published 4 февраля 2021, 10:57

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

СК

Преступная халатность: во Владивостоке новое громкое уголовное дело

4 февраля 2021, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi. СК
Уголовное дело о халатности при выдаче земли многодетным семьям возбуждено во Владивостоке.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, фигурантами дела стали уполномоченные сотрудники администрации краевого центра, которые, по версии следствия, начиная с 2014 года, не принимали должных мер по предоставлению гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Также в СК заявили о том, что выявлены факты предоставления многодетным семьям участков, не пригодных для проживания.

В итоге по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей…»).

Ведётся следствие. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 20 января стало известно о задержании высокопоставленного чиновника — заместителя начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока. По данным СК, в отношении сотрудника мэрии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Речь идёт о передаче денег в сумме 3,7 миллионов рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее льготы при получении участков.

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