«Арсеньев, Пришвин и музыка»: картинная галерея приглашает на спектакль

"Это люди с большими судьбами в мире больших потрясений. Они проживали жизнь как странствие, любовь для каждого из них была испытанием, зарождавшаяся дружба озарялась вспышками неприязни, — говорит Юлия Яроцкая. — Оба не приняли революцию, но не смогли покинуть Родину в годы ее мучительных испытаний. В спектакле веселый азарт молодости сменяется трагическим аккордом зрелости, смягченным волшебством юных женских голосов".