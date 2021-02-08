«Арсеньев, Пришвин и музыка»: картинная галерея приглашает на спектакль

Posted 8 февраля 2021, 03:58
Published 8 февраля 2021, 03:58
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Это завершающий спектакль «арсеньевского цикла», поставленного творческим тандемом Юлии Яроцкой и Александра Запорожца.
«Неведомый друг мой» посвящен Владимиру Арсеньеву и Михаилу Пришвину.
"Это люди с большими судьбами в мире больших потрясений. Они проживали жизнь как странствие, любовь для каждого из них была испытанием, зарождавшаяся дружба озарялась вспышками неприязни, — говорит Юлия Яроцкая. — Оба не приняли революцию, но не смогли покинуть Родину в годы ее мучительных испытаний. В спектакле веселый азарт молодости сменяется трагическим аккордом зрелости, смягченным волшебством юных женских голосов".
В сценарии спектакля использованы личные письма и дневники В. К. Арсеньева и М. М. Пришвина.
В роли Арсеньева — актёр театра им. М. Горького Сергей Гончаров, исполнитель роли Арсеньева в уже известном зрителю спектакле театра «Ожог от лепестка»; в роли Маргариты — солистка Приморской сцены Мариинского театра Мария Христофорова, исполнительница роли Марии в спектакле «Стебли нот расцветающих». В роли Пришвина — актёр театра им. М. Горького Сергей Коврижных; в роли Валерии — солистка Приморской сцены Мариинского театра Елизавета Сенаторова. Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Тамара Зайчук.