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Posted 8 февраля 2021, 03:58

Published 8 февраля 2021, 03:58

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Арсеньев, Пришвин и музыка»: картинная галерея приглашает на спектакль

8 февраля 2021, 03:58
Сюжет
Спектакль
Актеры театра имени Горького и солистки Приморской сцены Мариинского театра примут участие в спектакле «Неведомый друг мой» (12+), показ которого состоится 22 февраля в главных анфиладах Приморской картинной галереи на Алеутской, 12.

Это завершающий спектакль «арсеньевского цикла», поставленного творческим тандемом Юлии Яроцкой и Александра Запорожца.

«Неведомый друг мой» посвящен Владимиру Арсеньеву и Михаилу Пришвину.

"Это люди с большими судьбами в мире больших потрясений. Они проживали жизнь как странствие, любовь для каждого из них была испытанием, зарождавшаяся дружба озарялась вспышками неприязни, — говорит Юлия Яроцкая. — Оба не приняли революцию, но не смогли покинуть Родину в годы ее мучительных испытаний. В спектакле веселый азарт молодости сменяется трагическим аккордом зрелости, смягченным волшебством юных женских голосов".

В сценарии спектакля использованы личные письма и дневники В. К. Арсеньева и М. М. Пришвина.

В роли Арсеньева — актёр театра им. М. Горького Сергей Гончаров, исполнитель роли Арсеньева в уже известном зрителю спектакле театра «Ожог от лепестка»; в роли Маргариты — солистка Приморской сцены Мариинского театра Мария Христофорова, исполнительница роли Марии в спектакле «Стебли нот расцветающих». В роли Пришвина — актёр театра им. М. Горького Сергей Коврижных; в роли Валерии — солистка Приморской сцены Мариинского театра Елизавета Сенаторова. Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Тамара Зайчук.

#Новости#Культура#Спектакль#Приморская государственная картинная галерея
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